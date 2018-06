Vídeo: Així actua el grup de kosovars que roben turistes a l'autopista AP-7

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat l'organització criminal dedicada a cometre furts a turistes a l'AP-7. Es tracta segons la policia, de la banda que n'acumula més durant els darrers anys a tot Catalunya.

Els investigadors calculen que han realitzat centenars de furts a l'any i amb aquesta investigació en resolen una cinquantena de fets en què haurien obtingut 150.000 euros en només sis mesos.

El jutge ha decretat ordres d'allunyament de l'autopista sense limitació territorial per a 12 dels 15 detinguts, els quals tenen centenars d'antecedents policials.

L'organització, que utilitzava vehicles de gamma alta per cometre els furts i garantir una fugida ràpida quan havien de marxar o fugir de la policia, hauria realitzat centenars de furts a l'any.



L'organització criminal furtava a turistes a les àrees de servei de l'AP-7 des de la Jonquera fins a Tarragona. Els 15 detinguts, d'origen kosovar, sostreien objectes de valor i diners de l'interior de vehicles estacionats després de distreure els seus ocupants als quals els deien que tenien la roda punxada i simulaven que els ajudaven.

Les detencions es van fer el passat 6 de juny a les localitats de Castelldefels, Badalona, Barcelona i Vilanova i la Geltrú i estan acusats com a presumptes autors dels delictes de furts, contra la seguretat del trànsit, falsificació documental, un robatori amb intimidació



Així funcionava la banda

L'organització desarticulada té una forta base establerta a Catalunya i segons els Mossos es nodreix de components itinerants que aprofiten per actuar la temporada d'estiu en què hi ha una major afluència de persones estrangeres a les autopistes.

Posteriorment per evitar que la policia els detingui abandonen el país durant un temps i continuen actuant en altres països. Així mateix, tots ells utilitzen documentació falsificada de forma habitual per identificar-se quan son detectats per agents de policia, així com per llogar els vehicles.

Dels investigats que formen l'organització criminal, només 6 d'ells tenen domicili estable a Catalunya mentre que la resta s'allotjaven de forma temporal a Catalunya en diversos hostals i hotels de diferents poblacions durant el període que s'organitzaven per cometre els furts.

Altres integrants del grup canviaven contínuament els domicilis on vivien per tal de dificultar la feina dels investigadors, mentre que els que vivien en domicilis estables han pres mesures de seguretat molt avançades per evitar ser detectats i seguits.

Els Mossos han constatat que els investigats han fet transferències econòmiques de petites quantitats però periòdicament per valor de més de 30.000 euros en el període investigat.

Diners d'origen divers

Un cop els agents els van detenir, el passat 6 de juny, en el marc de 5 entrades i registres consecutius, una a Castelldefels i quatre a Barcelona es van localitzar 15.000 euros en efectiu, divisa estrangera de diferents països, com ara slotys de Polònia, ariarys de Madagascar, bolívars de Bolívia, pesos argentins, lliures esterlines, dòlars americans, dòlars canadencs, levas de Bulgària, leus de Romania i francs suïssos.

També van localitzar documentació d'ingressos monetaris a tercers per valor de 12.000 euros, joies, bosses de mà presumptament sostretes i objectes d'electrònica tipus telèfons mòbils, càmeres fotografia i documentació dels membres de l'organització falsificada.

Els quinze membres del grup detinguts van passar a disposició judicial el 8 de juny. El jutge va decretar llibertat amb càrrecs per tots ells amb diferents mesures cautelars, i va decretar ordres d'allunyament de 200 metres de l'autopista AP-7 sense limitació territorial per a dotze d'ells.