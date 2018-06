Celrà negocia la compra de dos immobles al casc antic

L'Ajuntament de Celrà negocia la compra de la sala Cors, situada al carrer Major, al casc antic, i qualificada d'equipament públic, i que durant 27 anys ha allotjat diversos serveis relacionats amb activitats culturals (al llarg de tots aquests anys l'Ajuntament ha pagat lloguer al propietari). El consistori també planifica l'adquisició d'una segona finca adjacent a la sala Cors i on hi vol ubicar el nou centre cívic del barri vell. Pert tancar aquestes dues operacions, l´Ajuntament compta amb els 326.190 euros, IVA exclòs, que va ingressar per la venda de tres parcel·les d´uns 600 metres quadrats cadascuna, situades al barri de Palagret.



Altres projectes

Totes aquestes actuacions, apunten des de l'Ajuntament, van encaminades a la recuperació del barri vell de Celrà i s'afegeixen a altres iniciatives que s'han portat a terme. Per exemple, l´Ajuntament disposarà aviat dels primers dos pisos de lloguer social a la casa Feliu, també situada al carrer Major, que està en procés de rehabilitació. L´empresa adjudicatària està fent les obres per un import de 73.139,73 euros (IVA exclòs), dels quals la Diputació de Girona, mitjançant una subvenció, n'ha aportat 13.916,44.

També s'han donat ajuts per a la rehabilitació de façanes, s'ha remodelat totalment la plaça dels Ametllers i s'estan fent obres de millora al local Jove, situat a la plaça de l'Església, i al local de les Monges.