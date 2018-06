Un cotxe acaba cremat després d'uns incendis a uns contenidors d'Olot

Durant la matinada de diumenge, un cotxe va quedar calcinat com a conseqüència d'uns incendis a uns contenidors. L'incident va tenir lloc a Olot i les autoritats tenen la hipòtesi que podrien haver estat provocats.

El cotxe estava aparcat al carrer Miquel Servet i va ser cremat pel foc d'un contenidor que també va afectar una façana exterior. El vehicle és propietat d'uns jubilats i per sort no es va haver de lamentar cap ferit. El foc que va cremar el cotxe va ser un dels 5 que es van produir durant la nit de dissabte i diumenge. Els bombers van poder apagar ràpidament tots els focs un cop arribats al lloc on es produïa l'avís. Les autoritats creuen que els focs van ser provocats i estant buscant els responsables.

El primer avís va arribar quan faltaven tres minuts per a les 5 de la matinada al passeig de Barcelona. A 3/4 de 7 es va produir un segon avís de foc a la mateixa via, que els Bombers van confirmar que es tractava del mateix incident. A partir d'1/4 de 8 del matí es van donar fins a tres avisos més amb un o dos minuts de diferència. A les 07.16 s'avisava d'un contenidor cremant al passatge Torres Quevedo, prop del passeig dels Desemparats. El següent es produïa a pocs metres i, amb dos minuts de diferència, al carrer Miquel Servet. El foc d'aquest lloc va ser el que va causar desperfectes a un vehicle i a una façana. Un minut més tard, a les 07.19, es donava l'avís de la crema d'un altre contenidor, en aquest cas al carrer Toledo. Finalment, a les 07.29 s'avisava d'un foc en un cinquè contenidor del carrer Escorial.