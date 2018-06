La CUP s'oposa a l'Espai Thyssen a Sant Feliu en la presentació de la nova exposició

Membres de la CUP i veïns de Sant Feliu de Guíxols van protestar dissabte davant el Museu d'Història de la Ciutat i el Monestir en contra de la nova exposició de l'Espai Carmen Thyssen, una zona que consideren «elitista i discriminant.» Durant la manifestació, els assistents van deixar clar –mitjançant pancartes i clams–que volien una consulta popular vinculant on el poble decidís si volia o no el Thyssen. D'aquesta manera, la CUP pretèn obrir un debat «transparent, amb tots els punts de vista sobre els diferents models de cultura a Sant Feliu».

La queixa dels manifestants rau també en el tracte considerat als propietaris de l'espai i als convidats, a qui han taxat de «màfia». Donat que l'espai públic va ser perimetrat i l'accés es va impedir a tothom que no tingués una invitació, els militants de la CUP van considerar que al poble «no es vol treballar de manera oberta i per a tothom». En contraposició, el partit aposta per «la cultura dels carrers vius», amb «recursos econòmics per a la cultura popular i pensada per a tothom».