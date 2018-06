Divorcis i separacions cauen més d'un 11% durant el primer trimestre a Girona

Les dissolucions matrimonials han caigut més d'un 11% durant el primer trimestre de l'any a Girona.

Els divorcis segueixen encapçalant les desunions amb 466 en tres mesos. Mentre que les separacions s'han quedat molt més curtes amb 16 casos.

Durant l'any passat, en els primers tres mesos de l'any, en canvi, les dades van ser molt més elevades. Els divorcis van assolir la xifra de 545 i de separacions, n'hi van haver 34.

Quant a les nul·litats matrimonials, cal dir que no n'hi va haver cap ni l'any passat ni durant aquest primer trimestre de 2018.

Més que a Espanya

Durant el primer trimestre de 2018 el nombre de demandes de dissolucions matrimonials, separacions i divorcis, ha mostrat una disminució del 8,2 a tot Espanya per cent respecte al mateix trimestre de 2017, segons les dades recollides pel Servei d'Estadística del Consell General del Poder Judicial i fetes públiques avui.

Cal dir que la caiguda de les dissolucions a la província de Girona ha estat molt més elevada que a la mitjana estatal, que és d'un 8,2%.

I és que durant el primer trimestre d'aquest any han mostrat disminucions interanuals totes les formes de dissolució. Les 16.226 demandes de divorci consensuat representen un 7,2% menys que en el mateix trimestre de l'any anterior; les 11.594 de divorci no consensuat, un 8,6% menys; les 864 de separació de mutu acord, un 17% menys; i les 424 separacions contencioses un 13,6 per cent menys que les presentades en el primer trimestre de 2017.

El nombre de demandes de nul·litat, 41, coincideix amb les presentades en el primer trimestre de l'any passat.