La batalla contra el mosquit

Els mosquits i les molestes picades comencen a arribar a la primavera després de les pluges i la primera pujada dels termòmetres. Per això el Servei de Control de Mosquits de la Badia i el Baix Ter ha començat la batalla amb «el primer gran tractament» contra el mosquit comú i es prepara per al mosquit tigre ( Aedes albopictus). S'actua durant tot l'any amb la prevenció i es fan tractaments quan arriba. Un nen d'Olot ha trobat la primera evidència de la presència del tigre al Ripollès. Aquí i a la Garrotxa es posaran paranys aquest estiu.

«Aquesta any la primavera ha estat especialment propícia, amb totes aquestes pluges, i ja tenim una gran ecolosió» de mosquit comú, explica el responsable del Servei de Control de Mosquits, Eduard Marquès. El temporal de llevant de l'1 de març el va afavorir. El primer gran tractament ha abastat una àrea de 250 hectàrees.

Les pluges han estat constants en el darrer mes i mig i amb els recs, rierols i basses plens en zones urbanes s'ha propiciat encara més la cria.

Des del Servei de Control fan tractaments a disset poblacions de la Badia i el Baix Ter. Ara treballen amb certa periodicitat, per exemple, en rieres com la Ginjolers de Roses o les de Figueres.

Però, paral·lelament, des de fa uns anys controlen l'altra espècie, el mosquit tigre, amb unes picades força més molestes. En aquest cas, cria en recipients on s'ha acumulat aigua.

Pneumàtics vells, petits utensilis en horts o jardins. El servei ha fet aplicacions en embornals de tots els pobles perquè hi hagi poques molèsties per picades de mosquit tigre.

La primera generació de tigre

El cicle és diferent del del mosquit comú. Marquès ha explicat que «la primera generació de tigre ja hi és». Els ous que han passat l'hivern en sec en recipients han eclosionat i ja hi ha adults que ara tornaran a posar ous. «Ara estan picant i fent postes noves».

La temporada es preveu complicada en relació als darrers dos anys amb una major presència de mosquit tigre. No se sabrà amb certesa fins a l'època de màxima eclosió a l'agost-setembre.

En aquest moment «el nivell de tigre no és molt alt» i sí, en canvi, el de mosquit comú, «que n'hi ha moltíssims». Una de les tasques del Servei de Control de Mosquits és la prevenció donant informació a la població per evitar que es generin hàbitats idonis per al mosquit tigre. Una campanya important és la que es porta terme a les escoles.



Un nen detecta el primer exemplar de mosquit tigre al Ripollès

Un nen d'onze anys que participava al Programa Educatiu del mosquit tigre (Dipsalut) i que es trobava a Molló, va recollir una mostra de l'aigua continguda a l'interior d'un pneumàtic que, una vegada analitzada al laboratori, va donar positiu en mosquit tigre.

«A la comarca del Ripollès, igual com passa amb la Cerdanya, encara no s'havia localitzat mosquit tigre, no teníem cap evidència irrefutable de la seva presència a la comarca», diu.

Marquès constata que els nens «fan un treball meravellós, van a l'hort de l'avi, que ara ja sap que està criant perquè el seu net ho ha detectat».

Es posaran paranys a pobles de muntanya del Ripollès i la Garrotxa per recollir dades.