Joan Martí serà l'alcaldable d'ERC de Santa Coloma per a les municipals

L'alcalde vigent, Joan Martí i Bonmatí, fill de Santa Coloma de Farners, va ser escollit dissabte alcaldable del municipi com a candidat d'Esquerra Repúblicana de Catalunya per a les eleccions de l'any que ve. L'assemblea local republicana va prendre la decisió per unanimitat.

Després de la seva elecció, el candidat va explicar que «l'eix central de la seva activitat continuava sent les persones: serveis socials, educació, cultura i esport». Durant l'assemblea, Martí va deixar clar que des d'un primer moment, l'alcaldia «es tractava d'un projecte col·lectiu, que encapçalava amb orgull i responsabilitat».

El govern de Martí, des del juny del 2015 fins al 2019, ha acordat línies mestres amb la CUP i MES, partits que van donar suport i confiança a ERC per liderar el consistori. Per tant, un dels eixos clau del mandat a Santa Coloma de Farners ha estat el compromís nacional amb el procés d'independència de Catalunya.