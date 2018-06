L'Ajuntament d'Olot manté el desallotjament dels blocs veïns a l'edifici esfondrat

L'Ajuntament d'Olot manté el desallotjament per als veïns que viuen en els dos edificis al costat de l'immoble que aquest diumenge a la tarda es va esfondrar a la plaça de Campdenmàs, al nucli antic de la ciutat. Després d'una inspecció amb tècnics municipals durant el matí del dilluns, el govern local ha optat per mantenir la "precaució" per evitar que una vegada es tregui la runa de l'interior de l'habitatge ensorrat pugui afectar els edificis del costat. De tota manera, el regidor d'Habitatge d'Olot, Jordi Alcalde, ha explicat que "no hi ha cap perill imminent" d'una nova caiguda. Alcalde també ha assegurat que aquest dimarts esperen poder parlar amb els propietaris de l'edifici, que no viuen a la capital garrotxina, i d'aquesta manera "arribar a una conclusió" de què cal fer amb l'immoble.

Per això, Alcalde preveu que "entre dimecres i dijous" el govern ja tingui "clar" quina actuació cal fer per tal de no allargar la situació i així permetre als veïns poder tornar a les seves cases. L'aixecament del desallotjament, però, es farà una vegada s'hagi desenrunat l'interior de l'immoble i, posteriorment, els tècnics analitzaran "com estan les parets mestres". Mentrestant, però, s'ofereix a tots els veïns la possibilitat d'entrar als seus pisos "si han de recollir alguna cosa", però tan sols amb la companyia dels Bombers i amb un temps determinat per evitar riscos.