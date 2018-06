Els mossos que vetllen pel medi ambient

Els Mossos d'Esquadra també tenen entre els seus objectius vetllar pel medi ambient. Compten amb una unitat especialitzada, per a molts desconeguda, que opera des de cada regió policial. S'anomena Unitat Regional de Medi Ambient (URMA). Té com a principal funció prevenir per així evitar que es cometin delictes o infraccions contra el medi ambient.



El caporal de l'URMA, Enric, destaca que una de les principals fonts d'informació és la ciutadania i també la resta de comissaries de la Regió Policial. I és que són aquests qui sovint els alerten de situacions que cal solucionar o investigar per part d'aquesta unitat.







Accions al medi natural

Recuperem una espècie de tortuga molt protegida al nostre país i la lliurem al Centre de Recuperació d'Amfibis de Catalunya @CRARC_Masquefa pic.twitter.com/axcDRGaJZ3 — Mossos (@mossos) 16 de mayo de 2017

Hi ha una part de la seva feina que es desenvolupa al medi natural. Una de les àrees on treballen és la pesca. Aquí, fruit d'un acord amb la Direcció General de Pesca, es fan. Tenen com a objectius, diu el caporal, controlar la correcta traçabilitat dels productes pesquers, si es ven en les condicions que pertoquen, si es pesquen talles petites o si el producte es ven directe en restaurants, entre altres. També controlen que qui extreu corall o garotes ho faci quan pertoca i amb els permisos corresponents.Una tasca que també els porta molta feina darrerament és la. Persegueixen aquells qui comercien amb espècies protegides i, també, la venda d'animals domèstics sense permís, ja que per fer-ho cal ser nucli zoològic.Un dels agents de l'URMA recorda que van recuperar una tortuga protegida de l'Albera que es venia a la xarxa quan es tracta d'una espècie protegida. El caporal destaca que sovint els venedors no tenen en compte que no fan les coses bé i, en canvi, cauen en irregularitats que poden acabar en sancions.

L'ull posat a la indústria

Eltambé és una de les metes d'aquesta Unitat dels Mossos i per això sovint fan visites a centres d'animals així com també a botigues per verificar la procedència i l'estat en el qual es troben, entre altres. Aquí tenen suport de veterinaris.Al medi natural, els policies d'aquesta unitat també fan tasques de prevenció d'incendis, sobretot a la serra de l'Albera, les Gavarres, cap de Creus i el massís del Montgrí. Als boscos també vetllen perquè es facin correctament les tasques d'aprofitament forestal i en l'època de pinyes també estan alerta.La caça també ocupa part de la feina d'aquests agents verds i fan controls. També es dediquen a controlar abocaments als boscos i en granges; en aquest darrer cas, de purins. Si es troben abocaments de diversa tipologia –per exemple, en rieres o rius–, l'URMA també fa inspeccions conjuntes amb tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua.Una altra tasca que fan al medi natural és la del control de l'. Aquí treballen sovint conjuntament amb els Agents Rurals i diu el caporal que últimament n'han fet força a prop de la frontera, a l'Empordà.De tots aquests fets, l'URMA el que fa és aixecar una acta als seus responsables i, després, cada ens a qui li remeten és el qui decideix la sanció. També fan investigació en delictes mediambientals però aquí, sovint, operen conjuntament o amb el suport de l'Àrea Central de Medi Ambient, que és a Sabadell.El medi industrial és l'altra gran àrea que ocupa els integrants de l'URMA. Una unitat que, sovint, com diu el caporal Enric, també col·labora amb altres unitats de dins i fora del cos i els assessora.Un dels espais que visiten són els centres de. Diari de Girona es va desplaçar amb els membres de l'URMA a un d'aquests, situat a Sant Julià de Ramis, on es desballesten cotxes i, també, s'hi porten residus.Aquí, els agents tenien molt clar que el principal era que tinguessin tots els seus permisos al dia i, sobretot, que els possibles residus contaminants no afectessin el medi ambient. Per tot això, es van encarregar de visitar juntament amb un responsable de la planta cadascun dels espais. Per documentar la visita, van prendre fotografies dels espais, una tasca que fan en totes les inspeccions, ja que una imatge sempre val molt, diu el caporal, a l'hora de justificar qualsevol acta que aixequen. Aquesta és tramesa en aquest cas a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).En un espai com aquest hi havia tot tipus de residus: les peces de cada vehicle estaven separades en indrets deferents i tot classificat. Els olis havien d'anar a dins d'una espècie de dipòsit i els elements tòxics, en una altra àrea. Tot ben classificat per no afectar el medi.En aquests centres també tenen l'ull posat en. Per exemple, en cables de coure o tapes de claveguera. El responsable explicava que no accepten aquest tipus de material si ja el veuen dubtós. Però també denuncia que en aquest sector hi ha molta picaresca.Els agents de l'URMA, quan detecten quelcom sospitós, també avisen les unitats d'investigació i expliquen que s'han trobat casos de gent que porta el cable robat, per exemple.Aquesta inspecció és una de les que realitzen els components de l'URMA però, d'un temps ençà, també n'han focalitzat moltes en tallers mecànics clandestins. Sobretot, remarca el caporal dels Mossos, perquè des del sector se'ls ho ha demanat per l'intrusisme.Aquest tipus de negoci ha proliferat i els Mossos n'han desmantellat alguns. Els preocupa perquè són negocis sense regulació i, per tant, són els que poden generar més mal al medi ambient. El febrer, per exemple, van trobar-se amb un cas curiós, el d'un taller il·legal a Santa Coloma on també hi havia un cultiu de 260 plantes de marihuana