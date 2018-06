Passos (de nivell) en fals

«No s´estimen recomanacions, ja que la supressió d´aquest pas a nivell està prevista en el marc del projecte de l´obra Variant de Figueres. Línia Barcelona-Port Bou. Fase I, encarregada pel Ministeri de Foment», apunta el comentari final de l´informe oficial del Govern espanyol sobre l´«accident ferroviari» que el 18 d´octubre de 2008 va provocar la mort d´un home de 81 anys al centre de Figueres, al pas a nivell de l´avinguda Vilallonga. «L´accident va tenir l´origen en el creuament per part de la víctima del pas a nivell quan les barreres estaven baixades i els sistemes d´avís lluminós i acústic activats», assevera la investigació, que es va donar per tancada el 24 de febrer del 2009. Han passat gairebé deu anys des d´aquell atropellament mortal –i més accidents, l´últim el 23 de gener passat–, però el controvertit pas a nivell es manté on era. Cap notícia nova sobre la «fase I» de la variant ferroviària. Les vies del tren parteixen la ciutat per la meitat.

Foment: resposta de manual

Hi ha més passos a nivell com a mínim controvertits en d'altres municipis de la província: a Ripoll, per exemple, la circulació de combois per la línia R3, que va fins a Puigcerdà, interromp el trànsit rodat sovint; a Ribes de Freser, per on passa el mateix corredor ferroviari, i a Flaçà, terme municipal creuat per la línia Barcelona-Portbou. Precisament sobre els projectes de supressió dels dos últims va preguntar al Ministeri de Foment el coordinador dels diputats del PDeCAT al Congrés, Jordi Xuclà, a principis d'aquest 2018, quan el titular de la cartera era Íñigo de la Serna (PP), substiuït fa tot just tres dies per José Luis Ábalos (PSOE). La resposta oficial, amb data de 22 de maig de 2018, de manual: la redacció del projecte d'eliminació del «pas a nivell del punt quilomètric 13/805 de la línia Ripoll-Puigcerdà, al terme municipal de Ribes de Freser

El cas de Ribes de Freser

Els plans del gestor ferroviari públic espanyol Adif passen per eliminar el pas a nivell de Ribes abans del 2024; amb aquest objectiu, la redacció del projecte es va licitar el gener de 2017, en el marc d'un programa inversor més ambiciós i d'abast nacional que aposta per la desaparició de 74 encreuaments, cinc dels quals es troben a Catalunya (Calella, Pineda de Mar, la Llagosta, Llinars del Vallès i Ribes de Freser). Amb aquest programa d'actuació, Adif vol «contribuir a incrementar la seguretat» de les línies de tren, «especialment en zones en què la circulació de vehicles de carretera s'ha intensificat els últims anys». L'import global del contracte puja a 5,84 milions d'euros (IVA inclòs) i el termini d'execució inicial era «de 12 a 16 mesos», que és a punt de vèncer. L'anunci del primer tràmit necessari per acabar amb el pas a nivell va ser rebuda amb cautela per l'Ajuntament de Ribes, que en el seu moment ja va advertir que es mantindrà atent a les propostes que faci Adif. De la seva banda, el projecte d'eliminar el pas a nivell de Flaçà, segons es desprèn de la resposta de Foment a Xuclà, queda, encara, menys definit, tot i que l'actuació es menciona en els Pressupostos Generals per a aquest any. El «conveni de col·laboració» que menciona el ministeri en la resposta parlamentària va començar a gestar-se el 2015. En termes generals, Adif es comprometia a finançar el 50% de les obres i la Generalitat i la Diputació de Girona, el 50% restant. L'Ajuntament hi posaria els terrenys. El 5 d'octubre de 2016, al Senat, a proposta del Grup Parlamentari Mixt i a instàncies del senador del PDeCAT per Girona Joan Bagué, es va parlar del pas a nivell a Flaçà.

«Necessitat històrica»

El PDeCAT va presentar una moció que qualificava la supressió del pas a nivell ferroviari en el municipi del Gironès de «necessitat històrica»; subratllava la «importància estratègica» de l'estació i instava el Govern espanyol a «concretar, en el transcurs del present exercici de 2016, un conveni de col·laboració interadministrativa per a l'eliminació del pas a nivell». Transcorreguts pràcticament dos anys de la substanciació de la iniciativa parlamentària, Foment es remet al conveni entre administracions, que el ple municipal de Flaçà va aprovar l'agost del 2017. El cost estimat de l'obra, que preveu obrir «dos passos inferiors sota el ferrocarril [un per a vehicles i un per a vianants]», se situa en els 4,84 milions d'euros.

Actualitzar el projecte

En virtut de l'acord, Adif es compromet a «actualitzar» el projecte constructiu de l'any 2008; al consistori li correspon posar els terrenys a disposició de la Generalitat, els quals, d'altra banda, hauran d'alliberar-se mitjançant un procés de negociació amb els propietaris. Això sí, especifica la proposta d'acord, l'Ajuntament «assumeix el finançament» de les finques «fins a un import màxim de 968.000 euros, IVA inclòs». Set regidors hi van votar a favor. El pas posterior va consistir a notificar al gestor Adif i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat l'adopció de l'acord.