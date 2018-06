Bargalló rebutja ara el debat de l'ús del mòbil a les escoles

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, considera que «el debat sobre si cal utilitzar la tecnologia mòbil a l'aula està fora de temps» ja que el debat no és si s'ha d'usar, sinó «com utilitzar-lo». Josep Bargalló va feraquestes declaracions fa uns dies a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat, en el marc del concurs Schools Student Awards, en ser preguntat per la iniciativa de l'Assemblea Nacional francesa que dijous passat va prohibir l'ús de telèfons mòbils en col·legis i instituts a partir del pròxim curs.

«No es tracta de si s'ha d'utilitzar la tecnologia mòbil perquè és evident que és un debat que està fora de temps. El debat és com utilitzar la tecnologia mòbil i fer que sigui útil per a l'escola i la formació de l'alumnat», va opinar el recentment nomenat conseller d'Educació.

El conseller va inaugurar el concurs Schools Student Awards, que premia les iniciatives d'alumnes en l'ús i creació d'aplicacions a través de les tecnologies mòbils i les competències de programació en el llenguatge Escratx.



«Al costat dels mestres»

El titular d'Educació va destacar que el mSchools Student Awards és «l'exemple del que està passant en La Farga amb aquests 700 alumnes d'escoles i instituts de Catalunya, des de primària a cicles formatius, presentant projectes d'Apps i Scratch». Sobre la manifestació celebrada diumenge per la comunitat educativa de Catalunya per defensar al professorat davant les acusacions d'adoctrinament, Bargalló va reiterar que el Govern català està «com no pot ser d'una altra manera, al costat dels mestres, nosaltres som l'autoritat educativa de Catalunya».

Josep Bargalló també va assegurar que «la repressió no ens fa por i sàpiga el professorat que ens té al seu costat perquè a l'aula cal parlar de tot i parlar no és delicte», afirmava.



Manifestació de diumenge

En aquest sentit, després de la manifestació celebrada diumenge a Barcelona, el conseller va assegurar que molts mestres a Catalunya tenen «por» de tractar alguns temes en classe, després de la investigació oberta a diversos professors de l'Institut de Sant Andreu de la Barca.

Segons Bargalló, «la por no té límits. Fa que el normal sigui estrany, fa que no es tracti tot. Si tens por de tractar el que està succeint, no formes competencialment els alumnes».