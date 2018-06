Concentració de suport als encausats per tallar l'AP-7 a Llers el març passat

La plaça del Vi de Girona es va tornar a omplir ahir per demanar l'alliberament dels líders independentistes empresonats i com a mostra de solidaritat amb les onze persones encausades per haver participat en el tall de l'autopista a l'altura de Llers el passat 27 de Març. Una de les advocades dels investigats, Núria Casajuana, va explicar que «deu van ser identificats quan anaven a agafar el seu cotxe aquell dia, i un en el si del tall de l'AP-7».

Casajuana troba que les identificacions van ser «aleatòries», assegurant que «no se segueix cap tipus de criteri a l'hora de triar qui citaran i qui no». L'advocada, juntament amb la resta de lletrades, espera que el tema s'arxivi el que consideren que va ser una «acció no violenta, com moltes altres, i no pas cap fet delictiu».

Els encausats estan acusats inicialment per dos delictes: un de desordres públics i un altre de desobediència a l'autoritat. Els investigats estan citats pel pròxim 22 de juny i es farà al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 de Figueres.