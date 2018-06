L'Ajuntament d'Olot estudia si ha d'acabar d'enderrocar l'edifici del barri vell

L'Ajuntament d'Olot avalua si s'ha d'acabar d'enderrocar l'edifici del carrer Alt del Tura, número 16, del qual es va enfondrar el terra de dues plantes. A la tarda, del diumenge, dia 10 de juny, el terra del pis superior es va enfonsar i en la caiguda es va endur el terra del pis inferior.

Ho ha explicat el regidor d'Espai Públic, Josep Gelis (PDeCAT). Gelis ha explicat que l'Ajuntament espera els resultats de la inspecció tècnica que va tenir lloc ahir al matí. Ha explicat que els veïns dels dos edificis adjacents amb la casa afectada continuaran sense poder anar a casa seva. Es tracta de 7 persones que vivien en el número 14 i de 2 persones que vivien en el número 2. El regidor ha explicat que han estat allotjats a casa de familiars i en un hostal.



Les pluges, la possible causa

Pel que fa a la situació de l'edifici ha explicat que tot i el mal aspecte de l'estructura, les parets mitgeres estan en bon estat. Gelis ha assenyalat que la causa més probable de l'esfondrament han estat les darreres pluges. L'edifici té només mitja teulada i la pluja queia directament sobre el paviment del pis superior.

Va venir un moment, en el qual el paviment va cedir i va caure sobre el terra del pis inferior que també va cedir. L'ensorrament va provocar un fort estrèpit.

Es veu que l'habitatge enfonsat havia estat ocupat fa poc temps per una parella. Això no obstant, el regidor, Josep Gelis, ha apuntat que l'Ajuntament no en té constància. Gelís ha indicat que l'Ajuntament ha contactat amb la propietat. Ha precisat que es tracta d'un únic propietari.



Taula d'Habitatge

El grup municipal d'ERC ha anunciat que demanarà una reunió d'urgència de la Taula d'Habitatge. És un organisme format per APIS, la Plataforma de l'Hipoteca i l'Ajuntament. Consideren que l'enfonsament demostra la degradació del barri vell.