L'AP-7 gratuïta quan finalitzi la concessió, més a prop amb el nou Govern del PSOE

El canvi inesperat de govern podria ser decisiu perquè l'AP-7 sigui gratuïta un cop caduquin les actuals concessions: el 2019 entre Alacant i Tarragona, i el 2021 entre Tarragona i La Jonquera. El PP ja havia insistit que les concessions no es renovarien a mesura que anessin finalitzant però deixava per a més endavant el debat sobre la gestió futura, sense aclarir si pensaven tornar a licitar-les en millors condicions o deixar-les sota gestió pública (l'Estat assumint el manteniment i sense peatges, pagant a una empresa per fer-ho o amb un sistema de vinyeta). El PSOE, en canvi, tenia una posició clara quan estava a l'oposició: no prorrogar, no tornar a licitar i circulació lliure de peatges.

Després de la moció de censura, el PSOE ara està al govern, amb un nou ministre de Foment, José Luis Ábalos, que fins fa poc havia defensat alliberar de peatges amb la finalització de les concessions.

Ábalos és diputat per València i afiliat socialista en aquesta comunitat. El passat febrer, els parlamentaris de les tres províncies valencianes, entre ells l'ara ministre de Foment, van preguntar a l'anterior Govern què pensava fer amb l'AP-7 i l'instaven a què fos de gestió pública i gratuïta. La insistència tenia un motiu, el 31 de desembre de 2019 finalitzen les concessions als trams Alacant-València i València-Tarragona de l'AP-7.

Igualment, al febrer, es va aprovar al Congrés una proposició no de llei presentada per Units Podem amb els vots del PSOE, ERC, PNB, PDeCAT i Compromís i l'abstenció del PP i Cs que instava el Govern a no ampliar les concessions que caduquen i que la seva explotació es faci «de manera directa des del sector públic».

El representant del PSOE, César Ramons Esteban, contundent, va dir: «Ho diré molt clarament: una vegada que es compleixin la concessió de totes les autopistes de peatge, no es prorrogaran, no es tornaran a licitar i es podrà circular lliures de peatge per elles. Crec que s'entén perfectament la posició del Grup Parlamentari Socialista. (Aplaudiments)» [sic].

Així, és normal preguntar-se si el PSOE mantindrà la posició ara que governa a l'Estat i li tocarà decidir sobre les autopistes. Segons el diputat socialista per Alacant, Herick Campos, «el plantejament és el mateix» i «res ha canviat», ja que, en una reunió amb els portaveus de Foment del partit de totes les comunitats autònomes, «el PSOE va aprovar que les autopistes passessin a ser gratuïtes a mesura que anessin caducant les concessions», recollia ahir el diari Levante-EMV, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Precisament, les comunitats valenciana, andalusa i aragonesa, totes tres amb presidents socialistes, havien reclamat la gratuïtat de les autopistes, un fet que afegeix pressió al ministre de Foment.

La primera prova de foc serà aquest 30 de novembre. Acaba la concessió de l'autopista AP-1 entre Burgos i Armiñón, prop de Vitòria. La decisió que es prengui marcarà el camí a l'AP-7. El 31 de desembre de 2019 finalitzen les concessions de l'AP-7 entre Alacant i Tarragona (el mateix any que hi haurà eleccions a 13 comunitats, entre elles la valenciana) i també l'AP-4 entre Sevilla i Cadis.

El 31 d'agost de 2021 acaben les concessions a l'AP-7 entre Tarragona i la Jonquera i el seu futur anirà de la mà de les decisions que s'hauran pres abans. El PSOE necessitarà negociar (els partits catalans ja van mostrar l'afartament amb els peatges) però rebrà les pressions de les concessionàries.