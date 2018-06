Més de 3.000 alumnes gironins ja han començat la selectivitat

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) s'inicien avui amb 3.134 alumnes gironins. Són un 11% més que l'any passat, quan hi va haver 2.808 estudiants que van presentar-se a les proves. Els exàmens, que s'allargaran fins dijous, arrencaran a primera hora del matí amb la prova de Llengua Catalana i literatura.

Com ja és habitual, la majoria dels estudiants que faran les PAU aquest 2018 s'examinaran als diferents centres de la UdG a Girona. En concret, aquí en seran 2.407 (entre els quals n'hi haurà onze procedents de l'Institut Obert de Catalunya). La resta es repartiran entre Olot i Figueres (254 i 473 respectivament). Els alumnes podran consultar els resultats de les proves el 27 de juny (a través del portal accesuniversitat.gencat.cat).

A la demarcació, hi haurà tretze tribunals. D'aquests, deu es trobaran repartits entre el campus Montilivi i el del Barri Vell de la UdG. Dos més es trobaran a Figueres (als IES Narcís Monturiol i Alexandre Deulofeu) i el darrer, a l'institut La Garrotxa d'Olot. Els exàmens començaran a les nou del matí, un cop els responsables hagin comprovat les dades de l'alumnat. La primera prova serà la de Llengua Castellana i literatura. Després, es farà de la Llengua Catalana i literatura. I ja a la tarda, en funció de la modalitat que els estudiants hagin cursat, faran els exàmens d'Economia de l'empresa, Història de la filosofia, Química, Anàlisi Musical, Dibuix tècnic i Literatura castellana.

Demà al matí serà el torn d'Història i Llengua estrangera (aquí, 2.740 alumnes s'examinaran d'anglès; 45 de francès; quatre d'alemany, i tres d'italià). A la tarda, es faran els exàmens de Ciències de la terra i del medi ambient, Fonaments de les arts, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Electrotècnia i Història de l'Art.

El dijous, el darrer dia, es faran les proves de Física i Geografia a primera hora del matí i, abans del descans per dinar, hi haurà també les de Dibuix artístic, Llatí i Matemàtiques. A la tarda les PAU acabaran amb els exàmens de Biologia, Cultura audiovisual, Grec, Disseny, Literatura catalana i Tecnologia industrial.

Notes per Internet

Els estudiants podran consultar els resultats de les proves el proper 27 de juny. Les notes sortiran publicades per Internet i s'hi podrà accedir a través del portal accesuniversitat.gencat.cat. A partir d'aleshores, s'obrirà un termini de tres dies per sol·licitar revisions i fer reclamacions.

Pel que fa a tot Catalunya, hi ha matriculats 27.878 estudiants de segon de batxillerat, 2.738 estudiants més de cicles formatius de grau superior i 3.279 de matrícula lliure (procedents del batxillerat d'altres anys que no van fer les PAU o volen millorar nota). Del total, 3.401 estudiants faran la prova d'aptitud personal (PAP) per accedir als estudis d'educació infantil i primària que es durà a terme dissabte 16. Les PAU es divideixen en dues fases: una general, que és obligatòria i consta d'un total de cinc exàmens, i una altra d'específica, que és voluntària per a tots els perfils d'estudiants i serveix per pujar nota.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d'aquesta fase general és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d'accés a la universitat. En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 22 assignatures.

Nota màxima de 14 punts

Amb les dues millors qualificacions, una vegada ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d'admissió de cada alumne que pot arribar fins als 14 punts. Com l'any passat, l'assignatura de modalitat examinada en la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica. Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures de la fase específica, però tindran fins a quatre notes per ponderar. Com l'any passat, els alumnes amb necessitats educatives especials s'examinaran en tribunals específics amb un horari especialment adaptat a ells, per la qual cosa disposaran de dues hores per fer cada examen. Aquest canvi afecta tant l'alumnat dislèxic (tribunal TOE on s'apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua) com l'alumnat diagnosticat amb altres trastorns d'aprenentatge com ara TDH o TDAH.