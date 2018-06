Els mestres amb experiència i talent han d'anar a les escoles més desfavorides

El director d'Educació i Competències de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), Andreas Schleicher, ha reclamat a Espanya que destini professors amb talent, qualificats i amb experiència a les seves escoles més desfavorides per ajustar l'«equitat» del sistema educatiu. «Espanya s'ha de centrar més per assegurar que els professors més talentosos acabin a les escoles que més ho necessiten», ha afirmat.

Segons l'anàlisi del director d'Educació de l'OCDE, basat en els resultats de l'informe Effective Teacher Policies (Polítiques eficaços en matèria del professorat), el sistema educatiu espanyol fomenta que els professors més veterans i experimentats acabin treballant en els centres menys problemàtics. «Els incentius a Espanya són que amb el pas del temps puguin escollir escoles més privilegiades. A la Xina, per contra, un professor tindrà un col·legi més complicat a cada pas que doni en la seva carrera», ha explicat.

Durant la presentació aquest dilluns de l'informe de l'OCDE a la Casa d'Amèrica de Madrid, Schleicher ha advertit també de l'increment del nombre d'alumnes per aula a Espanya, especialment a les escoles amb més dificultats. «En la majoria dels països estan intentant donar més recursos als desfavorits, però Espanya és una excepció, aquí veiem una bretxa més gran entre Espanya i els països de l'OCDE», ha assenyalat Schleicher.

En aquest sentit, les dades de l'OCDE exposen que en els centres espanyols amb més dificultats la mitjana d'estudiants per classe és de 28,6 mentre en col·legis similars d'altres països és de 24,6. A més, a Espanya la gran majoria dels directors dels centres amb pitjors condicions socioeconòmiques, un 70,6%, es queixa de manca de personal docent.

El representant de l'OCDE ha destacat que l'estudi, basat en l'Informe PISA de 2015 sobre l'educació a nivell mundial, contraposa els resultats dels alumnes de 15 anys de països de tot el món amb els de la primera enquesta realitzada per aquest organisme a professors, cosa que ha permès arribar a conclusions sobre la relació de la situació dels docents amb els resultats acadèmics del seu alumnat.

En aquest sentit, Schleicher ha assenyalat que els països amb millors resultats a PISA solen tenir directors de centres «molt compromesos amb millorar l'aprenentatge dels seus professors», docents amb un període obligatori de formació pràctica a l'aula abans de començar la seva carrera i possibilitats de desenvolupament professional per al professorat amb mecanismes d'avaluació que permetin el seu desenvolupament continu.

També influeix, segons les dades dels 18 països que van participar en l'enquesta a docents realitzada per l'OCDE, la permanència dels professors en els centres: les rotacions no contribueixen a millorar el rendiment de l'alumnat, assegura l'informe. A més, l'autonomia de la contractació de docents de les escoles pot ajudar a corregir les desigualtats de rendiment entre centres educatius per motius socioeconòmics, encara que no succeeix igual en tots els països. «A Espanya no es té molta llibertat per escollir els professors amb els que volen treballar els col·legis, com al Japó i Corea del Sud, però aquests països tenen millors resultats», ha postil·lat Schleicher.



La vocació docent a Espanya

L'estudi revela que el 4,2% dels estudiants de 15 anys dels països de l'OCDE volen ser professors, un percentatge que a Espanya s'incrementava fins al 5,6%, fins i tot fins al 7% en el cas de les dones. No obstant això, els joves amb vocació docent a Espanya no són els que tenen els millors resultats en els exàmens PISA, segons ha apuntat el director d'Educació de l'OCDE.

«A Espanya ser professor no és la primera elecció per als joves, i no solen ser els estudiants amb millors notes els que volen ser professors», ha incidit Schleicher. L'informe Effective Teacher Policies demostra que la professió docent és més atractiva per als joves dels països amb millors resultats en l'informe PISA, i també aquells on els professors estan més valorats. «A Espanya, només un de cada deu professors diu que el seu treball està valorat en la societat», ha assegurat el director d'Educació de l'OCDE.

La percepció dels professors espanyols sobre el valor que té el seu treball és una de les pitjors dels 25 països de l'OCDE inclosos en l'informe, per sota de Portugal o el Brasil. Alguns dels països que millors resultats obtenen a l'Informe PISA són també on la professió docent té més reconeixement. Per exemple, a Singapur o Corea del Sud, gairebé el 70% dels professors sí que creuen que el seu treball està valorat socialment.

Per Schleicher, els bons salaris no garanteixen bons professors, tot i que ajuda, i ha assenyalat la creació d'entorns on els docents puguin créixer professionalment i «intel·lectualment atractius» perquè la gent vulgui invertir la seva vida «en l'exercici de l'ensenyament». «I les condicions dels professors les creem amb polítiques, és una cosa que es pot dirigir amb normatives i legislació», ha afegit el responsable de l'OCDE.

Al costat de l'informe Effective Teacher Policies, aquest dilluns també s'ha presentat un estudi separat titulat Competències a Iberoamèrica: Anàlisi de PISA i TALIS, que revela la feminització de la professió docent en els països iberoamericans, on les dones són més de la meitat del professorat en tots els nivells educatius.