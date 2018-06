La presó de Figueres tindrà un programa de tractament amb visió de gènere

La presó figuerenca del Puig de les Basses és un dels cinc centres catalans (dels trezte existents) que incorpora dones, tot i que aquestes només representen el 7 % de la població reclusa. En canvi, les internes requereixen un tractament que s'adapti a les seves necessitats i és per això que el Departament de Justícia, a partir de l'experiència de diversos centres penitenciaris, ha creat el primer programa de tractament amb visió de gènere que s'aplicarà a totes les presons catalanes amb dones.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és l'apoderament de les dones recluses i la seva preparació per al retorn a la vida en llibertat. Els educadors, psicòlegs, treballadors socials i juristes de cada centre ofereixen aquest tractament en funció de la trajectòria de les internes i la seva situació social i familiar. Tot el tractament es desenvolupa en grups molt reduïts. Es tracta de proporcionar eines per a la maternitat, per potenciar l'autoestima i per a una conducta sexual i sanitària responsable.

El perfil de les internes en un centre penitenciari de la Generalitat és el d'una dona de 38 anys, condemnada a una pena de cinc anys per robatori (39 %) o tràfic de drogues (32 %). En sis de cada deu casos, han estat víctimes de violència de gènere i pateixen algun problema de salut mental. Les internes també dupliquen els casos de manca de recursos econòmics respecte dels homes i tenen menys xarxa familiar.