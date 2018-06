La selectivitat arrenca "amb total normalitat" a Girona

Més de 3.100 estudiants gironins han començat aquest matí la Selectivitat, en una jornada que ha arrencat "sense cap incidència remarcable i amb total normalitat", destaca la coordinadora de les proves a Girona, Manuela Hidalgo. Enguany s'examinen un 11% més d'estudiants que l'any passat, quan hi va haver 2.808 alumnes que van presentar-se a les proves. En les primeres hores de les proves, assenyala Hidalgo, "tot s'ha desenvolupat amb molta tranquil·litat".

Com ja és habitual, la majoria dels estudiants que fan les PAU aquest 2018 s'examinen als diferents centres de la UdG a Girona. En concret, aquí en seran 2.407 (entre els quals n'hi haurà onze procedents de l'Institut Obert de Catalunya). La resta es repartiran entre Olot i Figueres (254 i 473 respectivament).

A la demarcació, hi haurà tretze tribunals. D'aquests, deu es trobaran repartits entre el campus Montilivi i el del Barri Vell de la UdG. Dos més es trobaran a Figueres (als IES Narcís Monturiol i Alexandre Deulofeu) i el darrer, a l'institut La Garrotxa d'Olot. Per segon any consecutiu, hi ha dos tribunals per a alumnes amb dislèxia i TDAH, a qui se'ls dona mitja hora més per a cada examen, assenyala Hidalgo.

Malgrat que en altres tribunals, com a Tarragona, s'utilitza un aparell detector d'orelleres per evitar que els alumnes copiïn durant la Selectivitat, a Girona no es fan servir. Hidalgo assenyala que en el cas dels tribunals gironins, aquest control el fan els professors i que, de moment, no s'ha detectat ningú copiant.



Primer, les llengües

La primera prova ha estat la de Llengua Castellana i literatura. Després, es fa de la Llengua Catalana i literatura. I ja a la tarda, en funció de la modalitat que els estudiants hagin cursat, faran els exàmens d'Economia de l'empresa, Història de la filosofia, Química, Anàlisi Musical, Dibuix tècnic i Literatura castellana.

Demà al matí serà el torn d'Història i Llengua estrangera (aquí, 2.740 alumnes s'examinaran d'anglès; 45 de francès; quatre d'alemany, i tres d'italià). A la tarda, es faran els exàmens de Ciències de la terra i del medi ambient, Fonaments de les arts, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Electrotècnia i Història de l'Art.

El dijous, el darrer dia, es faran les proves de Física i Geografia a primera hora del matí i, abans del descans per dinar, hi haurà també les de Dibuix artístic, Llatí i Matemàtiques. A la tarda les PAU acabaran amb els exàmens de Biologia, Cultura audiovisual, Grec, Disseny, Literatura catalana i Tecnologia industrial.