Anuncien una tarda de pluja amb ruixats intensos a les comarques gironines

Tarda de pluja amb ruixats intensos a les comarques gironines.

El Meteocat alerta que avui tornaran a créixer nuvolades i que serà a partir del migdia que es preveuen forts xàfecs a la demarcació de Girona.

L'Aemet per la seva banda, afirma que a Girona hi ha un avís per fortes precipitacions de caire local.

Quant a les temperatures seran similars a les dels darrers dies, la temperatura màxima serà similar o lleugerament més baixa.

A continuació pots veure la previsió per avui: