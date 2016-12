«M'agrada transmetre valors a través de l'art»

Autora de quatre àlbums –En la arena (2005), Calma (2007), Bosque vacío (2012) i Mi habitación (2015), Susu reprèn el llibre disc infantil. Aquest camí ja el va iniciar amb La media luna y las estrellas (2010) i La media luna se va de viaje (2012). Torna amb Mundo y Niña Mariposa, amb il·lustracions de Glòria Falcón i editat per Alba. Molt més que un conte per a nens amb tocs màgics, és un crit a la defensa urgent de la natura.

Com sorgeix «Mundo y Niña Mariposa»?

És un conte que vaig escriure fa tres anys i que va sorgir pel meu interès per fer alguna cosa relacionada amb el medi ambient, una mica de primer ordre en aquests moments. Una companya em va parlar de les papallones monarca generació matusalem. Són més grans i viuen el doble que una papallona comuna. Són capaces de fer grans migracions, de Canadà fins a Mèxic. Fins i tot poden travessar tot l'oceà i establir-se a les Illes Canàries. La població d'aquestes papallones s'ha reduït al 10% a causa dels pesticides, tala d'arbres... La planta de la qual s'alimenten està plena de tòxics i moren. Aquesta història em va semblar interessant perquè els nens vagin sensibilitzant-se a tenir cura de la natura i estar en contacte amb la flora i fauna.

Els protagonistes són molt especials.

Sí. Mundo és un nen científic, molt diferent als herois de conte. És molt curiós; té un laboratori, guareix animals... Em va semblar bonic que nens amb aquest caràcter i interessos s'identifiquin amb ell.

A més, juga amb la màgia de la ficció a través del personatge de Niña Mariposa.

Ella és una papallona que es converteix en una nena. Li dóna el missatge a Mundo perquè ajudi les papallones. M'agrada transmetre valors com aquest a través de l'art i la poesia. A més, la papallona té una simbologia molt interessant al darrere. Amb ella, per exemple, pots explicar als nens el fenomen de la mort.

La naturalesa no és només l'escenari, sinó un personatge més de la història.

Així és. La nena seria la naturalesa que està demanant ajuda. És una nena molt bonica, perquè crec que tenim un planeta meravellós ple de tresors. La nostra generació es va trobar un món complex; hem fet el que hem pogut però no hem resolt el problema. Els nostres fills es trobaran amb un món més complicat. Està bé avisar-los, conscienciar-los i que aprenguin a reciclar i denunciar les coses.

Creu que falten contes que tinguin més missatge, més enllà del nen superheroi?

Sí. O són superherois amb poders o s'han enfadat amb els pares. No he vist llibres per a nens de certa edat que vulguin ser metges, infermeres... Volia que Mundo fos un nen molt proper. M'agradaria poder portar aquest personatge a altres aventures.

Encara que va dirigit a un públic infantil, el rerefons de respecte a la natura és universal i sense límit d'edat.

Exacte. Als adults crec que els pot fer reflexionar. Hi ha molta gent que ha tirat la tovallola i és important no llançar-lamai. Si tots deixéssim de contaminar, el canvi climàtic no pararia immediatament, però sí que podem canviar la nostra forma d'actuar perquè d'aquí a molt temps tot pugui millorar. Cal educar els nostres fills perquè ells aportin alguna cosa i millorin l'entorn.

Les il·lustracions de Glòria Falcón donen una àura màgica a la història.

El repte era fer un tipus d'il·lustració per a un nen més gran i ho ha resolt molt bé.

El llibre inclou un disc amb cançons i el relat del conte.

Sí. L'ideal seria llegir-lo i escoltar-lo. L'última pista és el conte narrat per a nens amb dificultats de lectura o de vista perquè coneguin bé la història.

Uneix aquí les seves dues passions: música i literatura.

Em produeix molt de gust fer aquest tipus de treball. La literatura i la música si van de la mà és el que més m'agrada.

Quins projectes té en ment?

Estic treballant en una novel·la juvenil de ciència-ficció.