Raimon rememora la seva trajectòria en el comiat dels escenaris valencians

Raimon va oferir dissabte a la nit a València el darrer concert de la gira valenciana, després que el passat novembre va anunciar que es retirava dels escenaris amb 12 recitals al Palau de la Música Catalana de Barcelona, el proper maig.

Sota el títol Ben poc abans de les coses penúltimes el cantant va repassar la seva trajectòria a través de 25 cançons. Va ser un concert únic amb un format especial simfònic amb el qual ha tancat la gira Raimon a casa, tot un any de retrobament amb el públic valencià, amb 19 recitals de desgreuge arreu del territori. Al Palau de la Música de València, el cantant de Xàtiva va estar acompanyat de l'Orquestra de València i el Cor de la Generalitat Valenciana, sota la direcció de Yaron Traub.

El cantant tenia marcat a l'agenda l'adéu a València, una ciutat on hi ha gent que l'estima molt, gent que l'estima poc i gent que no l'estima gens. Ho recorda ell mateix a la cançó He passejat per València sol, que també va sonat dissabte al vespre.

Han hagut de passar 19 anys perquè Raimon torni al Palau de la Música de València. 19 que són realment 28 anys i un canvi de govern, el temps transcorregut des que fos programat de manera oficial per darrera vegada a l'auditori públic de la ciutat. Aquest dissabte passat molts dels que estimen Raimon van omplir el Palau de la Música per dir-li adéu en el darrer concert a la seva terra.