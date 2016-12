La UdG contractarà 143 professors associats a partir del febrer vinent

La Universitat de Girona (UdG) està a punt de finalitzar els processos selectius per a la incorporació de 143 professors associats que desenvoluparan la seva activitat docent a partir del febrer del 2017 en més de 40 titulacions de tots els àmbits de coneixement. El resultat del procés, que va començar el novembre passat, en basa en l'anàlisi del currículum professional dels aspirants i es coneixerà a mitjans del mes vinent. En total s'han presentat 500 currículums que aspiren a una d'aquestes places. Feia vuit anys que no es convocava un concurs per a professors associats i s'espera que n'hi hagi més el curs vinent.

A banda del procés de selecció, la UdG també posarà en marxa una borsa de treball per especialitats docents amb l´objectiu de cobrir, amb noves contractacions, les necessitats que puguin sorgir. El que es vol, segons es diu en un comunicat, és "agilitar" els processos de cobertures de vacants.

La figura del professor associat, reconeguda a la Llei d´Universitats de Catalunya, és la d´un professional que exerceix la seva activitat principal fora de la Universitat i que dedica unes hores setmanals a la docència universitària per aportar coneixements actualitzats i de primera mà fruit de la seva experiència professional. Es calcula que aproximadament un 40% de la plantilla de professorat de la UdG és de professors associats.

Aquesta oferta pública, aprovada pel Consell de Govern de 13 d´octubre d´enguany i que ha aplegat uns 500 aspirants, és per al vicerector de Personal Docent i Investigador Jordi Ribot, "una gran aposta de la UdG que s´ha dut a terme amb molt d´esforç de tots els departaments i serveis implicats" que permetrà "renovar la plantilla" de professorat associat i contribuir a la "millora de la qualitat docent". Ribot també s'ha referit a la "impossibilitat" de les universitats de poder fer aquest tipus de convocatòries des de fa vuit anys, que va comportar una recomanació de la Sindicatura de Comptes feta pública en l'informe del febrer del 2016.

La Sindicatura de Comptes va detectar un seguit d'"irregularitats" com ara la contractació de cent professors de la UdG durant el 2013. que s'havien contractat de forma directa quan la llei obliga a convocar un concurs públic. En aquell moment, Ribot va admetre que les "mancances" detectades estaven o bé solucionades o en vies de ser-ho i va atribuir la contractació directa de professorat a la necessitat de cobrir vacants de forma urgent, sense temps per a un procés de concurs públic.

Aquesta convocatòria de places, a la que s´espera que en puguin seguir d´altres el curs vinent, vol donar resposta a la recomanació d´aquesta institució fiscalitzadora externa del sector públic de Catalunya.