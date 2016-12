Ibercàmera porta la primera audició a Girona de «La Consagració de la primavera»

El cicle Ibecàmera Girona arriba al seu desè aniversari i per celebrar-ho ha presentat una programació «extraordinària» de deu concerts que inclou el debut a Girona de l'orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt amb la primera audició a la ciutat de La Consagració de la primavera, una de les grans obres de Stravinsky, que es podrà escoltar el 27 de maig, amb direcció d'Andrés Orozco-Estrada.

El promotor cultural Josep Maria Prat, president de Grupcàmera, va assegurar ahir que és «una gran alegria» i «un miracle» celebrar aquests deu anys, als quals s'arriba després de 78 concerts programats, 38.735 localitats venudes i 588 abonaments fets.

Prat es va mostrar satisfet de contribuir a la «consolidació d'una tradició musical a la ciutat» i va dir que en aquesta dècada «hem aconseguit un digne contingut per a un magnific equipament com és l'Auditori» i també «hem aconseguit fixar Girona com a lloc de pas del gran circuït simfònic europeu».

S'aixeca el teló

Ibercàmera aixecarà el teló de la nova temporada el 29 de gener amb Valery Gergiev al front de l'Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky amb un programa de Danses simfòniques que inclou, entre altres, dues peces poc conegudes de Rakhmàninov: Rapsòdia sobre un tema de Paganini, op 43 i Danses simfòniques, op 45.

La temporada, que s'allargarà fins al mes de juny, inclourà l'Orquestra Filharmònica Nacional d'Hongria, que oferirà el 19 de febrer la Simfonia Júpiter de Mozart, amb Mireia Farrés a la trompeta.

El Trio Ludwing interpretarà Mozart, Beethoven i Brahms el 3 de març, i el 26 de març es podrà escoltar la Missa en si menor BWV 232 de Bach, que emanarà de les veus del Cor de Nens de Windsbach, amb la soprano Núria Rial.

L'Orquestra Txaikovski de Moscou, sota la direcció de Vladimir Fedosseiev i amb Varvara al piano, oferirà el 23 d'abril un programa que inclourà El trencanous.

Josep Maria Prat va afirmar ahir que per a ell és «molt important» el cicle de cambra, que és una programació de quatre concerts afegida als deu concerts simfònics.

«És important perquè no es pot parlar de cultura musical sense l'aportació a l'afinació de l'oïda musical que proporciona la música de cambra», va dir Prat, i va afegir que el cicle de cambra permet, a més, «ser laboratori de joves valors emergents».

El cicle de cambra inclourà les Suites de Bach (núm. 4, 5 i 6) amb Arnau Tomàs al violoncel. Això serà l'11 de juny, en l'últim concert de la temporada. Segons Prat, «el violoncel no seria instrument solista sense Pau Casals, i Pau Casals no seria un músic internacional sense les Suites de Bach», les partitures de les quals va descobrir de jove remenant a la botiga d'un llibreter de vell de Barcelona. Els concerts de cambra inclouen el Quartet de Ravel (12 de febrer), Pau Codina al violoncel i Varvara al piano (2 d'abril), Alba Ventura al piano (30 d'abril) i l'esmentat Arnau Tomàs amb les Suites de Bach al viloncel (11 de juny).

L'abonament al cicle simfònic d'Ibercàmera Girona costa entre 161 i 248 euros en funció de la situació a la sala que s'esculli i és per a sis concerts. L'abonament per als 4 concerts de cambra costa entre 20 i 73 euros.

Hi ha abonaments joves amb descomptes. Ibercàmera té també una oferta de concerts inclosos a la promoció de les escoles de música, amb entrades amb més del 50% de descompte.