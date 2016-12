Jaume Cabré tornarà a l´abril a les llibreries amb «Quan arriba la penombra»

L'escriptor Jaume Cabré tornarà a les llibreries el pròxim 5 d'abril amb la seva nova obra narrativa Quan arriba la penombra, que serà publicada simultàniament en català (Proa) i en castellà (Destino) sis anys després de la seva aclamada Jo confesso.

Segons va informar ahir l'editorial Destino, Quan arriba la penombra és una obra de «maduresa» escrita amb el mestratge que ha fet de Cabré un dels escriptors més importants de la literatura.

Quan arriba la penombra és «un conjunt compacte de relats incisius i plens de passió en els quals no sobra una sola paraula. Són històries tocades per la foscor i la ràbia, però també per la ironia, la fantasia i el joc».

Entre aquests relats figuren el d'un nen espantadís que es rebel·la contra la tirania d'un mestre, el d'un candidat al Nobel davant una visita inoportuna i el d'un escriptor que amenaça el seu editor amb una novel·la inquietant.