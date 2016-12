Josep Maria Pou: «Vaig pel món com si tingués 17 anys»

Poques hores després de fer-se públic que Josep Maria Pou ha estat distingit per l'Acadèmia del Cinema Català amb el premí Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2017, l'actor i director es va manifestar sorprès i feliç per la notícia.

Pou va assenyalar ahir que el premi «el carrega de responsabilitat» per entrar a formar part d'un grup de «mestres admirats i estimats» (Rosa Maria Sardà, Montserrat Carulla, Jordi Dauder, etc.) i també va dir que «vol creure» que el jurat ha decidit reconèixer «sobretot l'esforç d'una persona que s'ha dedicat a treballar amb amor i a aprendre dels companys que tenia al voltant».

L'actual director del Teatre Goya va subratllar «la il·lusió» amb què segueix treballant 50 anys després «com si tingués 17 anys i hagués d'aprendre de cada company i de cada funció».

Pou va confessar que la presidenta de l'Acadèmia, Isona Passola, li va trucar ja fa uns dies per comunicar-li la notícia, amb la feliç coincidència que era el dia abans del seu 72è aniversari.

«Va ser un fantàstic regal», diu, per un premi que no s'esperava, admet, «perquè no ets conscient que et vas fent gran i tens molts anys de feina a l'esquena».

