La britànica J.K. Rowling revela que està escrivint dues noves novel·les

L'escriptora britànica J.K. Rowling, autora de la cèlebre saga de Harry Potter, va revelar ahir a les xarxes socials que està escrivint dues noves novel·les, una d'aquestes sota el pseudònim Robert Galbraith, que sol utilitzar en els seus relats de detectius.

«Estic treballant en això, literalment», va respondre Rowling a Twitter a un admirador que li va preguntar sobre nous treballs.

L'autora va assegurar que en aquest moment es trobava en una pausa de la seva escriptura, que havia començat gairebé de matinada, a les 5.55 GMT.

Qüestionada sobre si està preparant un llibre signat com a Rowling o un de Galbraith, l'escriptora britànica va respondre: «Un de cada, encara que no estic segura de quin es publicarà primer. Us ho diré quan ho sàpiga».

L'escriptora va aclarir als fans que no té pesat publicar noves aventures amb els personatges Animals Fantàstics i on trobar-los, preqüela de Harry Potter estrenada als cinemes amb guió de la britànica.

«No, no, no. No hi haurà novel·les de Newt Scamander (protagonista de la cinta). Només pel·lícules. Una mica de calma».