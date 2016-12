El festival de Peralada anuncia el ballet «La Bella i la Bèstia»

El Mandalain Ballet Biarritz, amb la direcció artística de Thierry Malandain i acompanyat per l'Orquesta Simfónica d'Euskadi, interpretarà La Bella i la Bèstia, amb música de Piotr Ilich Txaikovski, en la pròxima edició del Festival de Peralada, segons informa l'organització.

La cita serà el 28 de juliol, en la primera interpretació a Catalunya d'aquesta peça per part d'aquest ballet.

El coreògraf francès Thierry Malandain portarà a Peralada la seva particular proposta sobre la base simfònica de Txaikovski, interpretada en directe des del fossat per l'Orquesta Simfónica d'Euskadi.

Aquesta és la tercera col·laboració entre el Malandain Ballet Biarritz i aquesta orquestra, després de La Ventafocs i de l'espectacle Magifique.

Les dues formacions debutaran el pròxim juliol al Festival de Peralada i ho faran amb una proposta de dansa amb vint-i-dos ballarins i uns vuitanta músics.

Thierry Malandain ha introduït com a novetat en aquest La Bella i La Bèstia la figura de l'artista, el seu alter ego sobre l'escenari, que apareix dividit en cos i ànima i interpretat per dos ballarins per guiar la història i els passos dels protagonistes.