Giang Brothers baten a Girona el rècord Guinness de pujada d´escales en equilibri

90 graons en 52 segons. I de cap per avall l'un sobre l'altre. Els acròbates Giang Brothers van aconseguir ahir batre el rècord Guinness mundial de pujada d'escales en equilibri remuntant els 90 graons de l'escalinata de la Catedral de Girona en 52 segons.

L'un sobre l'altre, cap amb cap, els acròbates Nghieo i Co Giang, del Gran Circ de Nadal, van començar a remuntar l'escalinata a gran velocitat però a poc a poc les forces van anar flaquejant i el portador va haver d'esforçar-se de valent per aconseguir arribar, passet a passet, lentament, fins l'últim graó.

Al moment de fer el cim, els artistes vietmamites van desencadenar l'esclat i la llarga ovació del nombrós públic que l'anunciada gesta havia congregat a la plaça de la Catedral.



Felicitacions

Els artistes van ser rebuts al capdamunt de l'escalinata pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, el president de la Diputació, Pere Vila, i l'alcaldessa, Marta Madrenas, convocats a un acte que forma part de la celebració del 600 aniversari de la volta única de la Catedral de Girona.

El rècord de pujada d'escales en equilibri va quedar establert l'any 2014 a la Xina en 25 graons. Els Giang Brothers van pulveritzar ahir el rècord anterior a l'escenari barroc més exhuberant del món, escenari aprofitat també per la sèrie Joc de trons.

Els dos artistes formen part de l'espectacle del Gran Circ de Nadal de Girona, que es fa del 25 al 29 de desembre al pavelló de Fontajau, i que ahir portava venudes més d'11.000 entrades d'un aforament total d'unes 19.000.

El bisbe Francesc Pardo va declarar que «si fa 600 anys una gent va prendre l'arriscada decisió de construir la volta gòtica única de la Catedral de Girona, els dos acròbates també han dut a terme l'acció arriscada per batre el rècord Guinness».

Genís Matabosch, director del Gran Circ de Nadal, va assegurar que «si ja era difícil aconseguir pujar tota l'escalinata, fer-ho en 52 segons era impensable».

Preguntat per si havia semblat fàcil l'actuació dels Giang Brothers, Matabosch va aclarir que «el circ d'alt nivell fa que sembli fàcil el resultat de tota una vida d'esforç i preparació».

La proesa es va convertir també en tot un espectacle amb un decorat amb banderes del Gran Circ de Nadal i una mena de guàrdia formada per artistes del circ disposats a banda i banda de l'escalinata, com fan els manaies del dia de la processó del Sant Enterrament, per Setmana Santa.

Els 90 graons de la catedral van ser enumerats un a un. El cartell del graó número 25 era negre per remarcar el punt a partir del qual es faria realitat el rècord.

Durant l'ascens, dos auditors van estar cronometrant per validar que no superaven el minut. També va caldre la instal·lació d'una càmera fixa que gravés tota la prova per tal que el jurat del rècord Guinness comprovi, en els propers dies, que no hi havia talls durant la pujada.

L'organització de la prova també exigeix la certificació del nombre d'esglaons per part d'un arquitecte i la presència d'una autoritat policial que, en aquest, cas va ser un sergent de la Policia Municipal de Girona.

Aquest rècord Guinness consisteix a pujar el màxim nombre d'esglaons en posició d'equilibri «cap contra cap» en un minut. Fins avui el rècord l'ostentava la parella d'artistes xinesos Tang Tao i Su Zengxian, que el 10 de setembre del 2014 van pujar en aquesta difícil posició fins a 25 esglaons a la ciutat de Xiamen (Xina).