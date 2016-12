La comunitat jueva comença la celebració de la Hanukkà, «la festa de les llums»

No només els cristians estan de festa. La comunitat jueva també celebrarà a partir d´aquest vespre la Hannukà o «festa de les llums», que enguany coincideix amb el Nadal. Les celebracions s´allargaran una setmana i serviran per commemorar, un any més, la victòria del poble jueu contra l´ocupació grega al segle II aC i la posterior purificació del temple.

Segons explica la tradició, els macabeus es van rebel·lar amb èxit contra les forces d´ocupació gregues. Llavors, per purificar el temple, van utilitzar una petita quantitat d´oli que, miraculosament, va permetre il·luminar-lo durant vuit dies. Per això, des de llavors s´encén durant vuit dies un canelobre de vuit braços anomenat hanukkià, il·luminant cada vespre una espelma més. A mesura que es van encenent les espelmes, es reciten benediccions d´agraïment.

Girona, un any més, s´implicarà en aquesta celebració. Per això, celebrarà l´encesa pública de les llums de la Hannukà el proper 29 de desembre a les vuit del vespre a la plaça del Vi. Segons ha explicat el Patronat del Call, Girona vol, un any més, activar la memòria col·lectiva i simbolitzar la voluntat de la ciutat de convertir-se en punt de trobada i acostament de diferents cultures, una ciutat «oberta a la llum d´un futur que contempli la riquesa de la diversitat».

Celebració col·lectiva

L´acte consistirà a fer una presentació sobre la festa i la seva importància dins la tradició jueva. Tot seguit, autoritats i col·lectius duran a terme l´encesa de les espelmes. A l´acte, que està organitzat pel Patronat del Call amb la participació de l´Ajuntament de Girona, hi col·laborarà la plataforma cultural jueva Mozaika de Barcelona.

Durant els dies de la Hannukà, els jueus intercanvien regals i mengen dolços típics com ara els sufganiot, que són una mena de bunyols. A més, els més petits reben joguines típiques com el sebibon, un tipus de baldufa que se sol regalar als infants.