L´observació de les ones gravitacionals, descobriment de l´any

La revista Science va declarar ahir com el descobriment del 2016 l'observació de les ones gravitacionals, predites fa un segle per Albert Einstein i detectades per primera vegada pels científics de l'Observatori d´Interferometria Làser d'Ones Gravitacionals (LIGO). «Va ser una elecció bastant fàcil. Hi ha hagut molts avenços importants aquest any, però l'observació de les ones gravitacionals confirma una predicció centenària del mateix Albert Einstein», va explicar a Efe Adrian Cho, de la revista Science. Cho també va reconèixer que és difícil assenyalar només un aspecte d'aquest avanç.

«Personalment, suposo que l'aspecte més profund del descobriment és que l'ésser humà ha detectat directament la radiació gravitacional», va afegir Cho. En aquest sentit, va destacar que ja s'ha pogut sentir la radiació de les quatre forces de la naturalesa: l'electromagnetisme, la força nuclear feble, la força nuclear forta i la gravetat. «La gravetat és tan feble que la radiació gravitacional semblava gairebé impossible de detectar. I tot i així ho van aconseguir. Com a físic, per a mi això és un profund èxit», va puntualitzar.

Les ones gravitacionals van ser postulades per Einstein, qui considerava que els objectes amb gran quantitat de massa podien, en girar, deformar l'espai-temps i provocar vibracions. Einstein també creia que aquestes vibracions serien massa minúscules com per ser detectades, cosa que l'experiment de l'observatori nord-americà d'interferometria làser (LIGO) va permetre refutar. Les primeres ones detectades eren el resultat d'una fusió de dos forats negres, de 39 i 29 vegades la massa del sol i el descobriment es va conèixer al febrer d'aquest any.