L'operació de restauració de la portalada de Ripoll finalitzarà als inicis de gener

La restauració de la portalada del monestir de Ripoll no acabarà aquesta setmana, com estava previst, sinó que s'allargarà uns dies més amb la idea de tenir-lo enllestida abans o després de Reis.

L'equip de tècnics, format per sis persones, està treballant intensament en la neteja i retirada parcial de les capes de resina sintètica de fa més de 50 anys per frenar la degradació d'una de les joies de l'art romànic català del segle XII.

És una feina molt precisa i minuciosa on s'utilitzen pinzells, aspiradors i un làser per aconseguir recuperar el to original de la pedra que ha quedat enfosquida pel pas del temps.

Els treballs van començar el 19 de setembre i tot apunta que no estaran fins abans o després de Reis. S'utilitzen diferents tècniques, com ara la química i la microprojecció, però la més innovadora és la que es fa mitjançant un làser que permet netejar la pedra a través el raig de llum concentrat. No es podrà enretirar tota la capa sintètica que es va aplicar l'any 1964 perquè es podria posar en risc l'estabilitat de la pedra.