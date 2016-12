Una exposició mostra la relació de Rafel Masó amb els teixits

La sala d'exposicions de la Casa Masó de Girona presenta la primera exposició temporal dedicada de forma exclusiva a la llarga i prolífica relació de Rafael Masó amb els dissenys tèxtils. S'exposen prop d'un centenar d'obres, la majoria de les quals són inèdites, de forma que Masó apareix com un cas excepcional –durant el Modernisme i el Noucentisme– de dedicació constant al disseny d'objectes de la llar i, sobretot, interès pels teixits i les labors casolanes. De l'amor és lo jardí: Masó i els teixits, va ser inaugurada el passat 17 de desembre per l'alcaldessa de Girona i presidenta de la Fundació Rafael Masó, Marta Madrenas, i es podrà visitar fins al pròxim 15 d'abril de 2017.

L'exposició ha estat comissariada per l'historiador de l'art Josep Casamartina i Parassols, un dels màxims especialistes en l'art i l'arquitectura del Modernisme i el Noucentisme. La recerca realitzada per Casamartina reafirma l'enorme interès que Masó va tenir per introduir a Catalunya els conceptes moderns de decoració que li arribaven del centre d'Europa, sobretot d'Alemanya i Àustria. Tal com ha afirmat Casamartina, per a Masó una gran obra també podia ser un tapet o un coixinet d'agulles. En aquest sentit, l'exposició demostra com els seus dissenys per a brodats i altres teixits eren una continuació de la seva obra arquitectònica, tant en la vida privada com en l'esfera pública.

Per aquest motiu, la mostra es divideix en dues parts: intimitat i identitat. La primera part permet descobrir els brodats i altres labors que Masó va dissenyar per a la seva família i per a la intimitat de la llar, on va demostrar que la seva obra no s'acabava en la concepció i el disseny dels edificis, sinó que arribava a tots els racons de la casa. Es poden veure nombrosos brodats de jocs de taula, roba de vestir, jocs de llit i coixins al costat dels dissenys originals de l'arquitecte.

De l'altra, l'exposició també presenta Masó com a artista al servei de la seva ciutat i del seu país, amb el disseny senyeres i banderes per a tot tipus d'organitzacions civils i religioses. Masó és l'arquitecte català que va dibuixar i dur a terme més senyeres i penons de l'època del Modernisme i el Noucentisme. En va projectar dotze, com a mínim, i se'n van arribar a realitzar més de la meitat. En tots els casos va demostrar un gran interès i domini dels teixits i les textures, a part d'una impecable composició, sovint innovadora.

El Tapís de la Confraria de Sant Jordi (1907) és la seva obra més ambiciosa i rellevant en aquest àmbit, i una de les més importants del panorama català en el camp de la vexil·lologia.

Altres obres destacades són la Senyera de l'Orfeó Catalunya de Cassà de la Selva (1904) i la Bandera de la Congregació Mariana del Seminari de Girona (1904), que es poden veure a l'exposició. També va treballar en l'àmbit sumptuari, en el qual sobresurten dues obres importants que, malauradament, es van perdre durant la Guerra Civil, les casulles de mossèn Roquet i de mossèn Aragó, de les quals només s'han conservat fotografies.

Aquesta exposició és la primera oportunitat per poder veure els vint dibuixos originals de Masó que van ser donats recentment a la Fundació Rafael Masó per l'arquitecte Joan Tarrús, fins ara inèdits. Aquests projectes i esbossos estan tots relacionats amb dissenys de brodats i altres teixits que Masó va fer al llarg de la seva carrera, tant per a objectes de la llar (coixins, inicials per a brodar, camisoles i altres peces de roba per a la seva família) com per als encàrrecs de les diverses senyeres i banderes que va fer sobretot entre 1903 i 1907. L'exposició també permet presentar per primera vegada un gran nombre de brodats de la col·lecció de la pròpia Fundació Rafael Masó, procedents de la Casa Masó; i dibuixos i projectes del Fons Masó del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, així com importants aportacions pertanyents a la família Masó i al Bisbat de Girona.

Activitats paral·leles

Coincidint amb l'exposició, la Fundació Rafael Masó ha programat una sèrie d'activitats per a tots els públics. En primer lloc, durant les vacances de Nadal (28 i 29 de desembre) es faran dos tallers infantils perquè nens i nenes puguin conèixer i experimentar amb les tècniques de brodar presents a l'exposició. També s'oferiran tres visites guiades (14 de gener, 11 de febrer i 8 d'abril), i una conferència amb el títol Viure en femení a la Casa Masó (3 de març), en la que la historiadora Rosa M. Gil repassarà la trajectòria de diferents dones que han viscut a la casa, algunes de les quals són les que sovint feien els brodats dibuixats per l'arquitecte.