Un Nadal en família als museus

Tallers infantils, jocs de pistes, casals de Nadal, pessebres, audicions de música, jocs, visites guiades, premis i un llarg etcètera d´activitats són els al·licients que han preparat els 27 equipaments que formen part de la Xarxa de Museus de les comarques de Girona per mirar d´atreure més públic familiar durant aquestes jornades nadalenques. Per segon any consecutiu s´ha posat en marxa la campanya «Nadal al museu», que persegueix sobretot que «la mainada es familiaritzi amb els museus», tal com explica Ramon Buxó, director del Museu d´Arqueologia de Catalunya-Girona i coordinador de la Xarxa de Museus, una entitat que es va constituir el mes de novembre de l´any passat i que té com a finalitats principals afavorir la col·laboració entre els seus integrants i fomentar activitats transversals com aquesta campanya nadalenca. «L´any pasat -assegura Buxó- va anar molt bé i vam tenir una afluència important tot i que ho vam fer ben bé durant els dies de festa a les escoles. Aquest any, en canvi, hem començat abans (el 10 de desembre) perquè enteníem que si hi havia més dies i més caps de setmana es podria aprofitar millor tot el que s´havia programat».

L´objectiu de «Nadal al museu» és, tal com expliquen els seus promotors, «donar a conèixer les col·leccions dels museus i l´àmplia oferta d´activitats familiars programades en motiu de les vacances de Nadal com tallers infantils, casals de Nadal, pessebres i audicions de música, entre d´altres, i aconseguir que els museus entrin dins l´imaginari familiar com un espai obert, lúdic, amable i acollidor per descobrir durant el període nadalenc». «La nostra idea és que les accions promocionals generin entre les famílies ganes per descobrir les obres, les exposicions, els objectes..., en definiva per visitar els musueus», diu Buxó. En aquest sentit, són activitats pensades especialment per al públic familiar, perquè pares i altres persones del seu entorn poden fer molt per engrescar la mainada durant la visita. D´aquesta manera, els museus presenten la seva candidatura per al lleure familiar en un període habitualment dominat per les activitats comercials i també per iniciatives lúdiques molt concretes, de l´estil parcs infantils de Nadal o pistes de patinatge, per exemple.

Per poder «competir» amb aquestes propostes, els museus gironins s´han empescat tota mena d´activitats al marge de l´atractiu que ja suposen les seves col·leccions, i que Ramon Buxó destaca. «Hem de pensar que dins de la xarxa hi ha equipaments d´àmbits temàtics molt diferents, de l´arqueologia a la pesca passant per l´art, el suro, els sants, el cinema, i això fa molt variada i atractiva la nostra oferta». Per difondre-la millor, apunten els responsables de la campanya, s´han organitzat tota mena de tallers: «Des de tallers de reciclatge i de cuina fins a tallers per crear objectes nadalencs com porta-espelmes, amulets, fanalets, corones, estrelles, calendaris, titelles i inclús felicitacions nadalenques en format audiovisual. També hi haurà molts jocs de pistes en família, contacontes i relats, visites guiades, gimcanes i jocs per gaudir en família. La majoria d´aquestes activitats seran gratuïtes i caldrà inscripció prèvia». Es pot consultar la programació especial a la web de cada museu, a les quals es pot accedir a través de la de la campanya: www.nadalalmuseu.com.

A més de tota aquesta programació especial, apunten els responsables de la campanya, «els nens i nenes, només per assistir al museu, podran participar en el sorteig de diversos premis com un Ipad, un passi familiar anual per visitar tots els museus de la Xarxa i un cap de setmana gratuït a la Vall de Núria que inclou una estada d´una nit d´hotel a la Vall de Núria amb pensió completa i tren cremallera per a quatre persones (dos adults i dos nens), i una visita familiar al Museu Etnogràfic de Ripoll».

I encara per mirar d´«animar i fer més entretinguda i divertida la visita dels nens i nenes als 27 museus que conformen la Xarxa de Museus de les comarques de Girona durant el Nadal» s´ha apostat per afavorir una certa interacció entre la mainada i les col·leccions dels diversos museus. Sota el lema «Aquest Nadal, la teva aventura comença al museu», i inspirant-se en els superherois tan de moda, els museus de la xarxa «permetran als petits ser herois i heroïnes per un dia. Quan arribin al museu rebran un antifaç. A través d´aquest antifaç, estem segurs que els nens i les nenes veuran el museu amb uns altres ulls? i el podran explorar i descobrir com veritables súper-herois i súper-heroïnes!». En aquest sentit, afegeixen els promotors de la campanya, «els museus els plantejaran jocs i recorreguts especials, com buscar les figures del pessebre amagades a les vitrines del museu o trobar objectes actuals al costat dels seus avantpassats, entre moltíssimes altres propostes, que convertiran la visita al museu amb tota una experiència». A l´acabar la visita, els nens i nenes rebran enganxines que els acreditaran com a Súper-Heroi o Super-Heroïna dels Museus. A més, l´antifaç té un codi que dóna accés al sorteig de premis diversos, els guanyadors del qual es donaran a conèixer el dia 15 de gener al web www.nadalalmuseu.com.

«Tot i que cada museu presenta els seus propis tallers o activitats, ho aprofitem tot plegat de manera conjunta com una aventura comuna dels museus de la xarxa», explica Ramon Buxó, per a qui «la nostra oferta pot satisfer molta gent diferent per la varietat de temàtiques que hi ha als nostres museus, i perquè n´hi ha en llocs molt diferents». En aquest sentit, insisteix que «com que els museus tenen temàtiques tan diverses, és fàcil que tothom en trobi algun que l´atregui. Hi ha qui s´interessarà pel suro, o per l´arqueologia que es pot conèixer a Ullastret o a Empúries, o pels Sants d´Olot, o pel Museu del Cinema de Girona... Són elements molt particulars i interessants per a la mainada, que potser no veuries d´una altra manera. Són atractius i el que volem precisament és que pares i mares se sentin atrets per aquesta oferta i hi vagin amb els seus fills i a partir d´aquí descobreixin tot allò que hi ha dins dels museus».

La xarxa de museus de Girona

La Xarxa de Museus de les comarques de Girona es va constiuir a finals de novembre de l´any passat en un acte que va ser presidit pel llavors Conseller de Cultura en funcions, Ferran Mascarell. Agrupa un total de 27 equipaments, que són pràticament tots els museus de les comarques gironines, tant públics com privats, excepte el Dalí (que va descartar formar-ne part per les seves dimensions) i alguns de molt petits: «Hi ha tots els museus registrats i per descomptat estem oberts a noves incorporacions en el futur, sempre que es compleixin els requisits que estableix la Generalitat», apunta Ramon Buxó.

Creada amb la filosofia de cooperar i treballar en xarxa per ser més «potents», aquesta xarxa es posava en marxa a les comarques giuronines de manera pionera a Catalunya perquè, com assenyalava Mascarell, a la demarcació hi ha un xarxa de museus amb una «solidesa molt alta», malgrat les desigualtats entre espais pel que fa al nombre de visitants. Precisament la recerca de nous públics es presentava com el principal objectiu d´aquesta nova eina, que s´anunciava amb dues línies d´actuació diferenciades: la cooperació entre els museus amb serveis mancomunats –com ara la compra conjunta de material o l´elaboració d´estudis- i el foment de les activitats. «Hi ha molts activitats que podem fer de manera conjunta gràcies a la xarxa i que individualment molts museus no podrien assumir», remarca Buxó: «Estudis, campanyes de promoció, projectes de millores», són alguns d´aquests aspectes en els quals la xarxa permet col·laborar i resultar «més eficients».

Els 27 museus gironins que formen part de la xarxa van superar l´any passat la barrera dels dos milions de visitants, després de la davallada en l´assistència de visitants que havien detectat a conseqüència de la crisi: «Molts museus vam tenir problemes per poder continuar amb els pocs que érem estirant del carro en els temps de les dificultats econòmiques més greus, però ens n´hem anat sortint i hem vist que proposant noves activitats i alternatives i funcionant com a xarxa podem fer propostes de manera transversal, la qual cosa ens ajuda a donar empenta als museus gironins». Una empenta que ja s´ha traduït en diversos projectes conjunts i que també està afavorint un increment de l´afluència de públic, que podria aconseguir encara un nou impuls aquestes festes amb la campanya «Nadal al museu».