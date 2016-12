La mort de George Michael tenyeix de dol el Nadal per al món de la música

La inesperada mort del cantant britànic George Michael, als 53 anys, ha tenyit el Nadal de dol per al món de la música, que es va bolcar ahir en els tributs a una de les estrelles més reconegudes del pop dels anys 80 i 90.

La policia britànica va mantenir que la causa oficial del decés roman «inexplicada», encara que la va catalogar de «no sospitosa», mentre que l'agent del músic, Michael Lippman, va assegurar a la revista nord-americana Billboard que es va deure a un atac cardíac quan era al llit.

Maddona, Elton John i Robbie Williams, entre altres companys de professió, es van sumar als homenatges a Michael. A la residència del cantant, a Goring-on-Thames, a l'oest de Londres, on va morir, van acudir fans per dipositar flors i missatges de comiat.

També es van reunir admiradors davant la seva casa a Highgate, al nord de la capital britànica, on alguns veïns van declarar als mitjans que Michael solia implicar-se en afers de la comunitat.

A les xarxes socials es van repetir els laments per una mort que culmina un any infaust per a la música, que va veure marxar a principis de gener David Bowie i es va endur a Prince, a l'abril, i Leonard Cohen, al novembre.

«Adéu, amic. Ens deixa un altre gran artista. Pot el 2016 anar-se'n a la merda ja?», es lamentava després de conèixer la notícia Madonna, que va publicar a Twitter un vídeo de 1989 en el qual ella mateixa presentava Michael durant un lliurament de premis.

Wham!, el primer gran èxit

Va mostrar així mateix la seva tristesa Andrew Ridgeley, el company de col·legi amb qui Michael va formar el 1981 la banda Wham!, que li va permetre recollir els primers èxits, inclosos els senzills Wham Rap! (Enjoy What You Do), Club Tropicana o Last Christmas.

«Estic desolat per la pèrdua del meu benvolgut amic Yog (en referència a 'Yours Only George'). Jo, els seus éssers estimats, els seus amics, el món de la música, el món en general. T'estimarem sempre, va escriure Ridgeley.

Es van repetir a més els agraïments al cantant i compositor pel seu activisme en favor de la comunitat homosexual i la seva contribució a la lluita contra el VIH.

La fundació britànica Terrence Higgins Trust, dedicada a ajudar els malalts amb el virus de la immunodeficiència humana, va lamentar la seva mort i va subratllar la generositat del cantant, que va donar a diverses organitzacions els drets d'autor del tema de 1991 Don't Let the Sun Go Down On Em, interpretat al costat d'Elton John, qui va manifestar la seva «profunda commoció» per la pèrdua del seu «amic molt estimat».

Fill d'un grecoxipriota i una britànica, Michael va néixer el 25 de juny de 1963 a Londres com Georgios Kyriacos Panayiotiu.

Després de trencar la seva societat amb Ridgeley al cim de la fama del duo Wham!, va iniciar una brillant carrera en solitari el 1988 amb l'èxit de vendes multimilionari Faith.

A aquest treball el van seguir després Listen Without Prejudice Vol. 1, el 1990, Five Live (1993), Older (1996) i Songs from the Last Century (1999), entre altres.

A la fi de la dècada dels 90, la seva carrera musical va començar a veure's eclipsada per diverses turbulències personals que van saltar a les primeres pàgines dels diaris.

Detingut per «actes obscens»

El 1998 va ser detingut a Estats Units per «realitzar actes obscens» en un bany públic, un incident que li va portar a declarar obertament que era gai i donar a conèixer la seva relació amb el nord-americà Kenny Goss.

Entre 2006 i 2010 va ser arrestat per adormir-se al volant del seu BMW en estat d'embriaguesa, per possessió de cocaïna i altres substàncies prohibides i va rebre una sentència de vuit setmanes de presó per estavellar el seu vehicle contra una botiga al nord de Londres.