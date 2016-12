Tretze cataues i papagais viuen al vestidor de l´Uni Girona

Els animals que aquests dies actuen al Gran Circ de Nadal, instal·lat al pavelló de Fontajau, viuen als vestidors de la instal·lació esportiva "per prescripció veterinària". Així ho han confirmat els organitzadors de l'esdeveniment, després que la CUP-Crida per Girona critiqués aquest fet, que segons la formació "posa en qüestió la dignitat del tracte cap a aquests animals", ja que, "com és sabut, els vestidors són espais tancats, molt limitats 'd´espai, humits i sense l´entrada de llum natural".

Concretament, tretze aus, entre cacatues i papagais, viuen durant la seva estada a Girona -6 dies- "i per prescripció veterinària en el vestidor que habitualment ocupa un l'equip de l´Uni Girona", apunten des del Gran Circ de Nadal, que afegeix que aquest espai "permet garantir la temperatura adequada per a elles". També expliquen que les aus "mostren un plomatge impecable, prova empírica del seu excel·lent estat de salut, i reben totes les atencions requerides: un espai amb fullatge natural, alimentació equilibrada i atenció veterinària..."

Els 5 gossos que realitzen una demostració d´agility ocupen un altre vestidor de similars característiques durant la nit, "ja durant el dia juguen en un recinte exterior de 30 metres quadrats això quan no estan essent dutxats i pentinats o passejant i corrent –mínim 4 vegades al dia- pels seus dos ensinistradors en el gran camp de gespa del darrera de Fontajau", afegeixen. En aquest mateix espai hi muntades les quadres i les zones de pastura dels cavalls de la Troupe Assa de volteig olímpic.

La CUP ha demanat a l´'equip de govern que faci tot el que estigui a les seves mans per esbrinar si ´les denuncies que han rebut i que han fet públiques són certes per tal de garantir que els animals del circ viuen en unes condicions de dignitat i que, per tant, se'´ls respecta el seu drets.

Des del Gran Circ de Nadal recorden que tot es fa "degudament i segons la llei vigent: les condicions de vida dels nostres animals artistes són les dictades pels veterinaris especialistes que ens assessoren i pel Departament d´Agricultura de la Generalitat amb qui es realitzen tots els tràmits de tinença i transport".

I afegegeixen: "Abans d´enviar tendenciosos comunicats que pretenen fer planar sobre nosaltres la sospita del maltractament animal hauria estat més correcte demanar visitar els espais on viuen –cosa que no han fet- i assessorar-se per especialistes (veterinaris o ornitòlegs)".