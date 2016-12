Vídeo: Descobreix el Gran Circ de Nadal de Girona

Durant quatre dies, el pavelló de Fontajau es transforma i recrea l'atmosfera i la màgia dels Reis Mags. Seran en total nou funcions, repartides entre la tarda de Nadal i el 29 de desembre, durant les quals passaran per l'escenari 30 artistes de fins a dotze companyies vingudes de deu països diferents.

Els equilibris dels germans vietnamites Giang, els monocicles xinesos del quintet Troupe Hohhot, les contorsions del jove acròbata rus Andrey Katkov o el volteig acrobàtic i els salts a bàscula de la Troupe Zola, vinguda des de Mongòlia són alguns dels números estrella del Gran Circ de Nadal que aquesta setmana ha aterrat al Pavelló de Fontajau.

Al 2014 –la primera edició del circ- el protagonista indiscutible va ser el gel. L'any passat, la màgia de gran format i, aquest 2016, el pes central el tenen els espectacles asiàtics i l'exotisme d'Orient.

Com a prèvia de les representacions, la setmana passada, els germans Nihep i Co Giang (Giang Brothers) van batre el rècord Guiness d'ascens en equilibri 'cap a cap' aquest dijous, després de pujar els 90 esglaons de la Catedral de Girona en 52 segons. D'aquesta manera, els dos germans superen, de llarg, l'anterior marca que va fixar el 2014 la parella xinesa formada per Tang Tao i Su Zentxiang, que es va enfilar 25 esglaons en un minut.