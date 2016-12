Carrie Fisher va acabar de rodar «Star Wars 8» abans de la seva mort

Carrie Fisher ha mort aquest dimarts 27 de desembre als 60 anys després d'una aturada cardíaca. L'actriu que va ser popularment coneguda per donar vida a la princesa Leia en l'univers de 'Star Wars' va deixar diversos projectes cinematogràfics i televisius inacabats. Però no ha estat el cas de l'episodi VIII de la coneguda saga intergalàctica.

El rodatge del vuitè lliurament de la saga 'Star Wars' creada per George Lucas va acabar el juliol passat i ara mateix es troba en fase de post-producció. Segons informa 'Variety', les escenes de Fisher en aquesta pel·lícula ja estaven rodades per la qual cosa els productors de Disney i Lucasfilm encarregats de mantenir l'exuberant univers de Lucas no hauran d'encarar la seva absència en la gran pantalla fins al novè episodi de la saga, que comença rodar-se l'any 2018 i en què també estava programada l'aparició de la princesa Leia. A més, segons les informacions de Deadline, Fisher tindrà un gran protagonisme en l'episodi VIII de la franquícia.

Més enllà de la galàxia molt, molt llunyana de 'Star Wars', Fisher es va prodigar en la indústria de l'entreteniment pel seu doctorat en escriptura de guions i darrere de les cambres. Entre els seus molts projectes, la talentosa actriu tenia un rol recurrent en la comèdia 'Catastrophe' que emeten Amazon i Chanel 4 interpretant la càustica mare del personatge de Rob Delaney. Precisament l'actriu tornava des de Londres de rodar la sèrie quan ha patit l'atac que ha acabat amb la seva vida.

Filla de la veterana de l'espectacle Debbie Reynolds i l'animador Eddie Fisher, Fisher es va criar en el món del cinema, del teatre i de la televisió i ha deixat un llegat de valor incalculable en la princesa Leia, un personatge femení paradigmàtic en la indústria cinematogràfica que serviria de model a seguir per a milers de joves.