El Cervantes de Mendoza i la "batalla" de Sixena marquen el 2016 cultural

La concessió del Premi Cervantes a l'escriptor barceloní Eduardo Mendoza, els actes de celebració del 700 aniversari de la mort de Ramon Llull i la batalla jurídica al voltant a les pintures i béns del monestir de Sixena han estat fets destacats de l'any en l'àmbit de la cultura a Catalunya.

Altres esdeveniments que van sobresortir en el món cultural i dels espectacles el 2016 van ser la publicació per l'IEC d'una nova "Gramàtica de la llengua catalana", més flexible que l'última revisada per Pompeu Fabra el 1933, l'anunci de Raimon de la seva pròxima retirada i l'anul·lació pel Tribunal Constitucional de la prohibició de les curses de braus a Catalunya.

Si l'elecció de Bob Dylan com a Nobel de Literatura va obrir una polèmica amb opinions per a tots els gustos, que el Cervantes recaigués en Mendoza es va percebre entre la comunitat literària com un merescut acte de justícia a l'autor de "La verdad sobre el caso Savolta" i "La ciudad de los prodigios".

A Mendoza, reconegut com un dels grans narradors en llengua castellana, el va sorprendre la notícia a Londres, ciutat on passa llargues temporades per la seva condició d'anglòfil, i des d'allà va declarar que amb el premi tenia la sensació d'haver arribat a un "fi d'època", si bé va matisar que ell pensa seguir escrivint.

L'any 2016 serà també recordat per la polèmica artística, jurídica i política respecte de la reclamació per les autoritats d'Aragó dels objectes i pintures del monestir de Sixena dipositats al MNAC i al Museu de Lleida, i que va portar dos jutjats d'Osca a ordenar el seu trasllat al centre monàstic abans que es dicti sentència definitiva.

A final de juliol, atenent l'ordre d'una jutge, la Generalitat va acceptar traslladar a Aragó 53 peces del monestir d'Osca que eren al MNAC, les de menor interès artístic, a l'hora que denegava la devolució de les 44 obres del cenobi dipositades al Museu de Lleida al·legant que per a això havien seguir-se els tràmits previstos en les lleis catalanes.

De la mateixa manera, un altre jutjat d'Osca va ordenar al MNAC restituir les pintures murals de Sixena, salvades d'un incendi durant la Guerra Civil, i el museu barceloní va respondre amb informes tècnics que alertaven que un nou trasllat podrien causar danys irreparables a les obres.

Davant la resistència dels museus catalans i de la Generalitat a tornar aquests béns, els demandants han arribat a sol·licitar la confiscació de les peces per part de la Brigada de Patrimoni Històric de la Policia Judicial, una actuació que a final d'any no ha arribat a produir-se.

Al llarg del 2016 es va commemorar l'Any Llull, organitzat per la Generalitat i el Govern balear amb motiu del setè centenari de la mort del polièdric pensador i escriptor mallorquí Ramon Llull,

La celebració de l'any Llull va suposar mig centenar de reedicions i l'organització d'unes 300 activitats al voltant a la seva figura i vigència de la seva obra, la majoria a Catalunya i Balears, però també a la resta d'Espanya, i unes 70 repartides per una desena de països.

A l'octubre el Tribunal Constitucional va anul·lar la prohibició continguda en una llei del Parlament de celebrar curses de braus a Catalunya, cinc anys després de la seva aprovació, al·legant que la Generalitat havia envaït competències estatals.

Aquesta sentència no ha significat de moment el retorn del toreig a Catalunya i el Grup Balañá, propietari de la plaça Monumental de Barcelona, l'única plaça en condicions de celebrar corrides a la comunitat, no ha arribat a pronunciar-se sobre si recuperarà l'activitat taurina.

L'any literari va començar amb la concessió del Premi Nadal a Víctor del Árbol per la novel·la "La vigília de casi todo", el Premi Planeta va recaure en Dolores Redondo amb l'obra "Todo esto te daré" i Carlos Ruiz Zafón va completar la tetralogia d'èxit "El cementiri dels llibres oblidats" amb la publicació al desembre de "El laberinto de los espíritus".

L'escriptora i traductora mallorquina Maria Antònia Oliver va rebre al juny el Premi d'Honor dels Lletres Catalanes, la mallorquina Carme Riera va guanyar el premi Sant Joan de novel·la amb "Les darreres paraules" i Víctor Amela, el premi Ramon Llull amb "La filla del capità Groc".

En l'àmbit musical, Raimon va anunciar al novembre la seva retirada definitiva dels escenaris amb una sèrie de dotze concerts al Palau de la Música el 2017, Maria del Mar Bonet va presentar una gira per celebrar els seus 50 anys als escenaris, Sisa va publicar el seu nou àlbum "Malalts del cel", després de 4 anys de treball, i Els Catarres van optar per un "aturada indefinida" després de cinc anys en primer pla.