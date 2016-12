«Tenim entre un 10 i un 15 per cent de menors de 16 anys acompanyats d´adult en els concerts de nit»

El director de la sala de concerts La Mirona de Salt se sent orgullós de la programació de 2017, la millor dels darrers anys, segons el seu parer. Potser el fet que la sala celebra el 15è aniversari hi ajuda. El cert és que es nota més alegria entre els músics i menys por de gastar entre el públic.

Quins dos concerts no es perdria vostè personalment de la nova programació?

Això és com triar quin fill estimes més perquè jo sóc el que programa i tot m´agrada, però si he de dir uns noms proposo els Lágrimas de Sangre, un grup emergent que crida un públic molt jove, i que actuarà el 28 de gener. A l´altre extrem hi hauria un Love of Lesbian, el 25 de març, i per descomptat l´Antonio Orozco, el 4 de març, que té uns seguidors més granats i vindrà en un format molt més roquer del que és habitual en ell quan va a auditoris i teatres.

Quantes nits de música en viu tindrà La Mirona durant aquesta temporada d´hivern-primavera del 2017?

El primer concert serà el 5 de gener i hi haurà música fins el 17 de juny. Són sis mesos durant els quals oferirem unes 50 nits de música en viu amb més de 60 grups, perquè hi ha dies que actuen fins a quatre grups.

Es veu que la programació de La Mirona s´adreça tant als que ja van de tornada com als que tot just tasten les primeres nits d´iniciació en la festa.

Va sortir una llei que obliga els menors de 16 anys a venir acompanyats dels pares o d´un tutor. Aquest adult ha de firmar a l ´entrada un document de compromís que el menor no beurà alcohol. Això ens ha permès constatar que ve molta gent menor de 16 anys, més de la que podíem imaginar. Ens agrada, perquè aquest és el públic del futur.

Hi ha un càlcul de la quantitat de menors acompanyats d´adult assistents als concerts de nit?

Abans no podíem saber quants eren, però ara sí perquè han d´omplir un paper. Ens ha sorprès que en aquests concerts que atrauen públic jove pot haver-hi d´un 10 a un 15 per cent de menors de 16 anys, per a unes nits de més de 300 persones. Això per als menors de 16 anys, a partir d´aquesta edat ja poden entrar sota la seva responsabilitat, perquè se suposa que són conscients de la normativa sobre el consum d´alcohol.

També ve gent molt veterana...

El rock´n´roll és per a gent de totes les edats. Per tant, tenim des de nens a partir de 14 a 15 anys fins a gent gran. D´altra banda, hi ha la programació especial Mironadal, que ja vam fer la setmana passada, amb concerts de dia per a mainada a partir de 2 a 3 anys d´edat. Segurament les properes setmanes anunciarem alguns concerts familiars.

Què ofereix el nou festival Girona Sona?

Aquest serà un festival punk amb grups com Gatillazo, Lendakaris Muertos, Kop, Desakato... La majoria són pirmeres espases del gènere punk. Tenim ganes de saber com anirà, però a jutjar per l´expectació generada a les xarxes socials no serà un fracàs. Crec que el promotor, Hysteria Music Management, té la idea de fer també de programa a l´estiu.

Una altra novetat és que podrem arribar a La Mirona en taxi de senyor però amb butxaca d´estudiant.

A partir de Cap d´Any, el taxista farà un 10 per cent de descompte a la gent que tingui com a destí La Mirona. Això serà vàlid per a la gent de Girona, Salt, Sarrià, Bescanó, Quart, Aiguaviva... Tot aquest entorn. A més, nosaltres tindrem una parada de tres taxis, per tant, la gent quan surti tindrà servei de tàxi.

Amb els descomptes que a més a més oferirà La Mirona, no hi ha excusa per no venir...

Nosaltres oferim a més a tothom que vingui en taxi un tiquet de descompte d´un euro de la primera consumició. I els que només venen a la sessió de discoteca, si arriben en taxi, tindran l´entrada gratuïta.

La Mirona viu un bon moment?

Jo penso que sí. Hem passat com tothom moments complicats, però tornem a detectar que els grups tenen més ganes d´actuar i el públic té menys por de gastar. Potser perquè celebrem el 15è aniversari, però tenim de llarg la millor programació dels darrers anys.

La Mirona és un equipament consolidat?

Del tot. Des de fa anys. La Mirona és un equipament totalment consolidat.