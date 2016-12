SFDK se sumen a Manel, Love of Lesbian i Antonio Orozco als concerts de La Mirona

De gener a juny actuaran més de 60 grups a la sala de concerts La Mirona de Salt, que ahir va anunciar nous noms com el de SFDK, que se sumen a una programació que ja havia donat a conèixer les actuacions de Manel, Love Of Lesbian o Antonio Orozco.

Altres bandes que ompliran de música les nits de La Mirona són Morodo & Okoumé Lions Band, Tortellinis, No Holds Barred, Stain of Madnes, Erio, Gazpacho & Principal Bisbal Jove; Pawn Gang; Àspid, Through The Lies, Poténcia Tóxica, Tiempo Oscura; Màia, Estricalla, Milenrama o Appraise.

Una programació que posa de relleu que la sala, en el seu 15è aniversari, segueix apostat per un cartell variat que busca apropar la música a totes les edats i reforçar el caràcter social de l'equipament.

La Mirona serà escenari de diversos festivals. El Black Music Festival portarà The Suffers, Jale'N'Gonda, Little Pepe, Malaka Youth, Aurora & The Betrayers, Kinda.

L'In-Somni tindrà Toy Dolls i El Drogas, mentre que el Festival Neu ha anunciat Za!, El Petit de Cal Eril, Cala Vento, Xebi SF, Leonmansó, Autodestrucció i Pavvla.

També es presentarà un festival nou, el Girona Sona, dedicat al punk, amb Gatillazo, The Exploited, Non Servium, Lendakaris Muertos, Desakato, Lion's Law, Kop, Rude Pride, The Anti-Patiks, el primer cap de setmana de febrer.

Crim, Lapsus, Lágrimas de Sangre i Hormigón presentaran els seus nous treballs. 7 notas 7 colores, Burman Flash i Fes-te Fotre tornaran a trepitjar l'escenari de La Mirona.

En el capítol de tributs hi haurà El Último Tributo, Deaf Leopard, Nitvana, The Others Doors, la Kozmic Band, i els anglesos Led Zep i Purpendicular.

Aquest 2017 es posarà en funcionament la nova parada de taxi per fomentar l'ús d'aquest mitja de transport i facilitar els desplaçaments nocturns.

La cooperativa Gitaxi, que agrupa la majoria de taxistes de Salt i Girona, oferirà un descompte d'un 10% en tots els desplaçament amb destí La Mirona.