La mort de Reynolds i Fisher amb un dia de diferència commou el món artístic

Vull estar amb Carrie. Amb aquestes paraules es va acomiadar del món Debbie Reynolds només un dia després de la mort de la seva filla Carrie Fisher, en un tràgic final per a una complexa relació mare-filla marcada pels vaivens de Hollywood.

La defunció de Fisher i Reynolds, amb prou feines amb 24 hores de diferència, ha commocionat el món artístic, que s'ha bolcat en els missatges de suport a la seva filla i néta, i també actriu, Billie Lourd, de 24 anys.

Carrie Fisher, la icònica princesa Leia de Star Wars, va morir dimarts a Los Angeles als 60 anys després de sofrir un atac de cor divendres passat, mentre que la seva mare, Debbie Reynolds, la inoblidable protagonista de Cantant sota la pluja (1952), va morir als 84 anys el dimecres també a la ciutat californiana a causa d'un vessament cerebral.

Personalitats del cinema i seguidors han bolcat a les xarxes socials la seva immensa tristesa per la doble pèrdua i han compartit records i imatges de mare i filla com una fotografia de 1963 en la qual apareix Carrie Fisher de nena, asseguda en un tamboret i observant amagada entre bambalinas Debbie Reynolds en una actuació a Las Vegas.

Però aquesta encantadora instantània no oculta que, al llarg de la seva vida, mare i filla van passar per nombrosos alts i baixos.

Reynolds estava casada amb el seu primer marit, el cantant Eddie Fisher, quan el 1956 va néixer la seva filla Carrie, qui creixeria en l'agitat món de l'espectacle en el qual la mare era tota una estrella dels musicals.

«No són bells?», va dir Debbie Reynolds, mirant una antiga fotografia dels seus fills Carrie i Tood Fisher, durant una entrevista el 2015 amb Entertainment Weekly.

«Van ser criats a l'estudi MGM (on ella treballava). Vaig ser molt feliç, molt feliç de tenir aquests fills», va dir.

Els records de Fisher d'aquells anys eren agredolços. En una entrevista el 2011 va destacar que, quan era jove, volia tenir «la seva pròpia vida» i «no ser la filla de Debbie Reynolds».

«Ser la meva filla va ser difícil per a Carrie perquè a l'escola el professor li deia Debbie. Però suposo que no estava tan malament perquè ara jo sóc la mare de la princesa Leia a qualsevol lloc on vagi», va contraposar Reynolds, en to irònic.

La mala sort de Reynolds en la seva vida sentimental tampoc va ajudar a crear un ambient familiar calmat.

Després de separar-se d'Eddie Fisher quan aquest li va ser infidel amb Elizabeth Taylor, es va casar amb l'empresari de la indústria sabatera Harry Karl, que tiraria per la borda tota la seva fortuna en el joc i inversions ruïnoses.

Carrie Fisher, que durant anys no es va parlar amb la seva mare, va assenyalar en diferents ocasions que la seva família no va ser dissenyada per ser privada sinó pública.

Però si Fisher es va sentir de vegades aclaparada per la fama de la seva mare, la balança s'inclinaria cap a un altre sentit quan, amb tan sols 21 anys, va aconseguir enlluernar el món amb La guerra de les galàxies (1977).

Al punt professional més alt, Fisher també va viure els seus moments personals més delicats a causa de la seva addicció a l'alcohol i les drogues.