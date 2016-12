Javier Cercas, Vila-Matas i Coetzee, novetats del 2017

Les últimes creacions de Javier Cercas, Enrique Vila-Matas, James Ellroy, el Nobel J.M. Coetzee, Ian McEwan, Dennis Lehane i John Banville, així com el centenari de la poeta Gloria Fuertes, destaquen en les novetats editorials que arribaran el primer trimestre del 2017.

Una de les novetats més esperades és El monarca de las sombras (LRH), de Cercas, la història de Manuel Mena, heroi oficial de la seva família, que va morir en la batalla de l'Ebre; i no menys desitjades són les noves obres de Luis Mateo Díez, Vicisitudes (Alfaguara), i de Vila-Matas, la detectivesca Mac y su contratiempo (Seix Barral).

Jaume Cabré publicarà Cuando llega la penumbra (Proa/Destino) i coincidirà amb Derecho natural (Seix), d'Ignacio Martínez de Pisón; No hay amor en la muerte (Destino), de Gustavo Martín Garzo; La vida negociable (Tusquets), de Luis Landero i Tarta de almendras con amor (Suma), d'Ángela Vallvey. També s'editaran l'any vinent Cuando aparecen los hombres (Lumen), de Marian Izaguirre; Los prisioneros del paraíso, de Xavier Güell, i La seducción, de José Ovejero (les dues a Galaxia).

De Llatinoamèrica arriben El salvaje, de Guillermo Arriaga; i Mi novia preferida fue un bulldog francés, de Legna Rodríguez (Alfaguara). Seix reeditarà Tres tristes tigres de Cabrera Infante, amb l'informe complet de censura, en els 50 anys de la seva edició.

Del panorama internacional destaquen Coetzee amb Los días de Jesús en la escuela, i Ellroy amb El gran desierto, totes dues a LRH; així com Ian McEwan amb Cáscara de nuez, Jean Echenoz amb Enviada especial, Yasmina Reza amb Babilonia, i Jonathan Coe amb El número 11, totes en Anagrama.

Altres obres que apareixeran són Canción dulce (Cabaret Voltaire), de Leila Slimani, Goncourt 2016; Corazón de vinagre (Lumen), d'Anne Tyler, Café amargo (Tusquets), de Simonetta Agnello Hornby; El amor que te mereces (Duomo), de Daria Bignardi; Yugoslavia. Mi tierra (Asteroide), de Goran Vojnovic; Pesadilla (Maeva), de Hans Fallada; i Una librería en Berlín (Seix), de Françoise Frenkel. Perdón (Nórdica), d'Isa Hegazi Høyer; El pintor que vivía debajo del fregadero (Rayo Verde), d'Afonso Cruz; El regreso (Salamandra), de Hisham Matar; Las plumas (Navona), de Salim Barakat, i Esperando a mister Bojangles (Salamandra), d'Olivier Bourdeaut, són altres novetats internacionals per al 2017.

Cónclave (Grijalbo), de Robert Harris; La viuda negra (HarperCollins), de Daniel Silva; Tres veces tú (Planeta), de Federico Moccia; Lo que te diré cuando te vuelva a ver (Grijalbo), d'Albert Espinosa; El amor puede fallar (Umbriel), de Matthew Quick; La pareja de al lado (Suma), de Shari Lapena, Escarlata, por favor (La Esfera), de Katherine Pancol; i El origen del mal (Stella Maris), de José Carlos Somoza; representaran el best-seller.

La collita negra comptarà amb autors com Dennis Lehane amb Ese mundo desaparecido (Salamandra); Benjamin Black –John Banville– amb Las sombras de Quirke (Alfaguara); Michael Connelly amb La habitación en llamas (AdN); Jo Nesbø amb La sed (Roja & Negra); Petros Márkaris amb Offshore (Tusquets); i Camilleri amb No me toques (Destino), i Un nido de víboras (Salamandra).

No faltaran novetats de «dames negres» com Donna Leon, amb Restos mortales; Mary Higgins Clark amb Legado mortal (Plaça); Anne Perry amb Un misterio en Toledo (B), Anne Holt amb Más allá de la verdad (Roja & Negra), o Sophie Hannah amb Mentiras que matan (Roca).

Sense deixar el gènere, s'editaran Recursos inhumanos (Alfaguara), de Pierre Lemaitre; Mamá no dice la verdad (Debolsillo), de Michel Bussi; La canción de las sombras (Tusquets), de John Connolly; Mentiras (Reservoir), d'Yrsa Sigurdardóttir; La hora de la araña (Duomo), de James Patterson; Bettý (RBA), d'Arnaldur Indridason; o Muertos prescindibles (Planeta), de Michael Hjorth i Hans Rosenfeldt.