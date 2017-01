Disney cobrarà 47 milions per la mort de Carrie Fisher

Després de la mort de Carrie Fisher per un atac de cor la passada setmana, Walt Disney Studios podria cobrar 47 milions d'euros d'indemnització. L'empresa havia signat una pòlissa amb la companyia d'assegurances Lloyd per assegurar-se la participació de l'actriu en les següents tres pel·lícules de la saga 'Star Wars'. En cas de no complir l'acord, aquesta pòlissa indemnitzaria a l'estudi.

Segons informa The New York Post citant Insurance Insider, en fer-se efectiva aquesta clàusula, Disney -distribuïdora de les noves pel·lícules de la saga galàctica i propietària de Lucasfilm- rebrà el major pagament per una assegurança d'aquestes característiques.

Fisher va interpretar el paper de Princesa Leia en el espisodio VII, 'Star Wars: el despertar de la força', estrenat el 2015 i va rodar totes les seves escenes del següent lliurament, l'estrena del qual està previst per a desembre d'enguany. No obstant això, encara no havia rodat cap de l'últim episodi amb el qual s'havia compromès.

El director i guionista Colin Trevorrow podria recrear amb efectes especials a la llegendària princesa per possibilitar la seva aparició en l'Episodi IX, com ja es va fer amb Peter Cushing, el Governador Tarkin a 'La Guerra de les galàxies', a 'Rogue One'.