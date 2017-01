L´Ateneu Bar de Banyoles aposta per la música en viu creada al Pla de l´Estany

L'aposta decidida pels músics de proximitat és la principal característica de la nova programació de l'Ateneu Bar de Banyoles, que cobreix de gener a juliol de 2017.

Una de les actuacions esperades és la de la jove rapera Mc Sylvia, i també altres artistes vinculats a Banyoles i el Pla de l'Estany com The Madurets, Vicents Lens i Panxii Badii, Strawberry friends i Hardwoods.

La música en directe la completen propostes destacades com ara Niño, Saphie Wells & The Swing Cats i Roba Estesa.

D'altra banda, l'activitat cultural de l'equipament també inclou el cicle El Documental del Mes i les sessions de Música Punxada, entre altra oferta que, com de costum, s'ofereix gratuïtament els dijous no festius a les 21 h.

Pel que fa a música en directe, la programació s'encetarà amb la proposta de Niño, un referent de la música electrònica en constant evolució i eclosió creativa. Serà el 26 de gener en un concert organitzat amb la col·laboració del Festival l'Estrany.

El 9 de febrer, l'escenari de l'Ateneu Bar l'ocuparà Mc Sylvia, una joveníssima rapera de Banyoles que ha participat en diferents concursos i que exhibeix una maduresa poètica impròpia de la seva edat.

El 23 de febrer, un any i mig després d'haver-hi tocat per primera vegada, l'escenari tornarà a ser per a Tortellinis, una banda integrada per vuit joves garrotxins que presentaran el seu primer treball discogràfic, En un racó del món.

El 9 de març hi haurà una connexió belga i banyolina. Vincent Lens i Panxii Badii presentaran el projecte 5 dies, 5 cançons, 1 disc, 1 concert, amb el qual donaran a conéixer el resultat de la trobada que hauran tingut cinc dies abans, influïda per la música folk, el pop i l'emo rock.

El 30 de març, hi haurà la visita de la banda de Camprodon Moi Aussi, una formació que reivindica la sinceritat i naturalitat, el sentiment pur, nostàlgic, romàntic i reivindicatiu.

Un mes després, el 27 d'abril, Tomàs González i Balta Navarro, els Strawberry Friends, cantaran la seva admiració pels mítics The Beatles.

Un estil ben diferent és el que proposa la formació Hardwoods. És un duet format per Sedo Garcia al banjo i Adrià Garcia al violí i a la fídula –o viola medieval–, que han creat un repertori de composicions pròpies i adaptacions de músiques tradicionals. Un autèntic plaer per als melòmans del gènere per a l'11 de maig, quan presentaran Un nou viatge per un vell estil.

El 25 de maig els Saphie Wells & The Swing Cats presentaran un repertori de swing en el qual recordaran clàssics del jazz.

El concert està organitzat conjuntament amb el Taller de Música de Banyoles i està emmarcat en el FemJazz! XXIII Festival d'Emergències Musicals.

El 8 de juny hi haurà el concert de The Madurets, formació nascuda per la trobada casual a l'Escola Municipal de Música de Banyoles d'uns pares que decideixen posar-se a estudiar un instrument. Junts ofereixen un repertori de Joy Division a Depeche Mode amb The Cure o Adrià Puntí.

També hi haurà espai per a la ja tradicional Marató musical (23 de març, de 19 h a 22 h), que enguany es presenta amb diverses novetats: passa a celebrar-se al març en comptes del gener i s'amplia a tot tipus d'instruments i no sols el piano com era habitual.

Tots els músics amateurs o professionals hi poden prendre part. Les activitats es complementen amb les activitats del Dia de la música, i el Tast de concerts de l'(a)phònica, ambdues a la segona quinzena de juny però amb data i hora per determinar.

Les propostes de música en directe arribaran fins al mes de juliol gràcies a la programació del campus i festival folk internacional Ethno Catalonia 2017, segona edició del programa internacional Ethno, present a 16 països.

En el marc d'aquest festival es viuran diversos concerts a la terrassa de l'Ateneu Bar, com Roba Estesa (9 de juliol) i el flamenc de Juan Antonio López Sextet (10 de juliol).