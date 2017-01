El centre cultural de l'Obra Social "la Caixa" a Girona, CaixaForum Girona, ha arribat a la xifra de 163.648 visitants durant el 2016. Això suposa un increment de més del 57% i suposa el rècord en visitants d'aquest espai. Entre les diferents activitats que s'han programat al llarg dels últims dotze mesos, la major afluència de públic s'ha registrat en les exposicions, seguides de les activitats educatives, els concerts, les activitats familiars, els cicles de conferències i els projectes socials.

Les mostres que han atret més visitants han estat la dedicada a l'Art mochica de l'antic Perú i 'Sorolla. Apunts a la sorra', que descobria la faceta de dibuixant del famós artista valencià. A nivell de Catalunya, els diferents centres han arribat als 2.090.528 visitants, el que suposa un augment del 15,5% respecte l'any anterior.

CaixaForum Girona ha batut el seu propi rècord arribant a la xifra de 164.648 visitants, un 57% més que durant el 2015. El centre cultural ja té a punt altres activitats per al 2017. Destaca la mostra 'Experiment any 2100. Què ens espera a la Terra del futur?', que arribarà a CaixaForum Girona que analitza, des d'un punt de vista científic, les anomenades 'megatendències'. És a dir, els grans canvis que es produeixen lentament en el si de la societat i que ens indiquen cap a on sembla que es dirigeix.