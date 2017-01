El Sitges Tour porta a l´Ocine Girona films de terror premiats al festival

El Sitges Tour 2016 arriba a partir d'avui i en exclusiva a la ciutat de Girona a la sala Ocine per projectar les diferents pel·lícules del gènere fantàstic i de terror premiades al festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges d'aquest any 2016 i en altres festivals arreu del món.

El cicle està format per una selecció de cinc pel·lícules que s'estrenaran a raó d'una per setmana a partir d'avui mateix. L'estrena d'avui és Train to Busan, la revelació del cinema de zombis que està causant furor allà on es projecta.

El 13 de gener serà l'hora de La autopsia de Jane Doe, que està considerada una de les pel·lícules més terrorífiques dels últims temps.

El 20 de gener arribarà Shin Godzilla, el retorn al cinema del mític monstre que ja s'ha convertit en pel·lícula número 1 en taquilla al Japó. Els aficionats al cinema de terror podran rebre una nova dosi d'espants el 27 de gener amb Somnia.

Finalment, el 3 febrer es projectarà Melanie. The girl with all the gifts, pel·lícula de gènere zombi però amb un punt de vista diferent, protagonitzada Glenn Close i Gemma Aterton. Durant la setmana hi haurà projeccions en versió original i també doblada al preu de 7 euros.