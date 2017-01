Jaume Cabré, Rafel Nadal, Sílvia Soler i Xavier Bosch, entre les novetats del 2017

Sis anys després de l'èxit internacional de Jo confesso, l'escriptor Jaume Cabré tornarà a les llibreries el 5 d'abril amb Quan arriba la penombra (Proa), una de les novetats literàries en català del 2017, que se sumarà a les d'autors com Rafel Nadal, Sílvia Soler o Xavier Bosch. A més, en els pròxims quatre mesos hi haurà als prestatges noves obres de Bel Olid, Andreu Claret, Valentí Puig, Ricard Ruiz Garzón i Said El Kadaoui, Marc Pastor, Genís Sinca, Sebastià Bennasar, Empar Moliner, Joan Daniel Bezsonoff, Màrius Serra, Joan Carreras, Jordi Basté i Marc Artigau i Albert Espinosa.

D'una altra banda, crida l'atenció l'arribada a l'àmbit literari de reconeguts actors com Emma Vilarasau, Lluís Homar i Sílvia Abril, del cantautor Roger Mas, així com la confessió del cardenal Lluís Martínez Sistach, Un cardenal es confessa (Proa), on al febrer rememorarà episodis clau de la seva trajectòria.

Els més puntuals a l'hora de contactar amb els lectors seran autors com Ponç Puigdevall, qui el dia 11 apareixerà amb Il·lusions elementals (Edicions 62), guanyadora del Joanot Martorell; Raül Garrigasait amb la seva primera novel·la, Els estranys (Edicions 1984), o Jordi Casassas amb l'assaig La voluntat i la quimera (Pòrtic). Uns dies més tard, el 18, torna Rafel Nadal amb La senyora Stendhal (Columna), en la qual tenen el seu pes la justícia i la venjança, mentre que el periodista Andreu Claret presentarà, Venjança (Columna), amb molts secrets i misteris.

Gener és també el mes d'Udzu (Males Herbes), de Roger Coch; de Vinyes aturades (Ara Llibres), de Bel Olid, qui a Angle Editorial publicarà Feminisme de butxaca; de Valentí Puig, que en El bar de l'AVE (Proa), farà una dissecció social d'Espanya i d'El cavaller Floïd (Proa), de Genís Sinca.

Altres autors que aquest primer mes de l'any presentaran nous títols són Ricard Ruiz Garzón i Said El Kadaoui, els quals han escrit Selfis (Columna); la poeta Dolors Miquel amb El guant de plàstic rosa (Edicions 62), premi Ausiàs March de Poesia 2016; Joan Jordi Miralles amb La intimitat de les bèsties (Empúries), i el llibreter gironí Guillem Terribas amb Alegra'm la vida (Edicions 62). Sota el focus estaran, també, l'actriu Emma Vilarasau i l'escriptora Montse Barderi, que han escrit a quatre mans Camí d'anada i tornada (Columna). Sebastià Bennasar donarà a conèixer L'imperi dels lleons (Alrevés/Crims.cat); Jaume Puig, El veler magenta (Empúries), premi Just M.Casero, i Jaume Subirana Tu i jo (Columna).

Al febrer, Marc Pastor arriba a les llibreries amb la seva novel·la més ambiciosa Farishta (Ara Llibres); Elisabet Riera ho farà amb Llum (L'Altra editorial), mentre que a Periscopi apostaran per La teranyina de Roger Vinton (pseudònim). El segon mes de l'any serà també el de la publicació del premi Sant Jordi, El setè àngel (Proa), de David Cirici; així com del premi Mercè Rodoreda, Vida familiar, de Jenn Díaz.

Un altre retorn és el de Sílvia Soler i el seu generacional Els vells amics (Columna), mentre que Empar Moliner es preguntarà De què fuges, qui et persegueix? (Columna) i Joan Daniel Bezsonoff es pronunciarà sobre La ballarina de Berlín (Empúries). L'historiador Joan B. Culla, de la seva banda, tornarà amb la guia política El Tsunami (Pòrtic).

Març serà el mes de Nosaltres dos (Columna), de Xavier Bosch, on novel·la l'amistat entre un home i una dona; de Lluís Homar i els seus records després de quaranta anys de teatre, Ara comença tot (Ara Llibres), i d'Antonio Baños i La jove República (Ara Llibres). Estaran igualment a les llibreries La dona del cadillac (Proa), de Joan Carreras; D'on trec el temps? (Empúries), de Màrius Serra; El dolor de la bellesa (Empúries), del cantautor Roger Mas, i Com a mi m'agrada (Columna), de l'actriu Sílvia Abril, que ofereix claus per mantenir una vida sana.

A l'abril, Jaume Cabré coparà titulars amb Quan arriba la penombra (Proa), un conjunt de relats foscos i «tocats per la ràbia, la ironia, la fantasia i el joc», segons l'editorial. Altres que tindran repercussió seran Jordi Basté i Marc Artigau i el seu thriller Un home cau (Rosa dels vents), Albert Espinosa amb El que et diré quan et torni a veure (Rosa dels vents) i Jordi Amor amb El forat (L'Altra editorial).

A més, en aquests mesos es reeditarà Camí de Sirga (Edicions 62), de Jesús Moncada; Sandàlies d'escuma (L'Avenç), de M. Àngels Anglada, Quan érem refugiats (Sembra Llibres), de Teresa Pàmies, i Club Editor recuperarà els contes de Víctor Català.

En els pròxims mesos, a més, podran llegir-se en català les propostes d'autors com Jessie Burton, James Salter, Carson McCullers, Wajdi Mouawad, Federico Moccia, Mary Higgins Clark, David Foenkinos, Siri Hustvedt, Italo Calvino, Donna Leon, Jo Nesbo, J.M Coetzee, Andrea Camilleri i Vier Thanh. També, Nguyen, Haruki Murakami, Anna Todd, Joseph Conrad, Georges Perec, Ali Smith, Jean Echenoz, Alfonso Cruz, Ngugi wa Thiong'o, Richard Flanagan, Pierre Lemaitre, Dario Fo, Erri De Luca, Siddhartha Mukherjee, Natalia Ginzburg, Lutz Seiler, Han Kang, o Pierluigi Cappello.