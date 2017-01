El Pompidou supera per vuitè any els tres milions de visitants

n El Centre Pompidou de París va comptabilitzar l'any passat 3.330.000 de visites, xifra que suposa un 9% més que el 2015 i amb la qual supera per vuitè any consecutiu la barrera dels tres milions d'entrades, segons va ressaltar ahir en un comunicat. El museu europeu especialitzat en art modern i contemporani, ha precisat que els atemptats gihadistes de 2015 van suposar llavors una forta baixada de públic, compensada per l'interès que van despertar algunes de les seves exhibicions temporals. El 2016, les retrospectives de l'artista alemany Paul Klee (381.153 visites) i del seu compatriota Anselm Kiefer (297.795) figuren entre les mostres més destacades, juntament amb la dedicada a la Beat Generation (227.270) i, des del passat setembre, la que explora la carrera de Magritte, encara en cartell. L'avanç del 9% de visitants de 2016 suposa un 30% si es comparen les xifres amb 2007, quan es va centrar a celebrar el seu 30è aniversari.