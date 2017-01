Rita Martorell tanca l´any en el qual va reunir tots els seus retrats de famosos

L'artista Rita Martorell, nascuda a Zuric encara que establerta des de molt jove a Olot, acaba de tancar l'any en el qual va reunir en una publicació, Rita Martorell. Retratista de l'ànima, els famosos que ha plasmat sobre llenç des del 1996, quan va exposar per primera vegada la seva obra.

Martorell ha dibuixat durant aquestes dues dècades personatges de diferents àmbits de la societat, encara que Marbella ha estat un dels llocs en els quals la seva mirada s'ha posat amb més deteniment.

Rudolf Graf von Schönburg, conegut com a Conde Rudi, és un d'aquells famosos als quals va conèixer en terra marbellí, però el catàleg transcorre també en bona part per Catalunya, amb retrats com el del polític convergent Arcadi Calzada o el dramaturg Sergi Belbel. Els polítics Josep Antoni Duran i Lleida, Joaquim Nadal, Joan Hortalà o la dona de Jordi Pujol, Marta Ferrussola, apareixen també en la publicació.

L'esport té també pes en l'obra de Rita Martorell, com ho demostren els retrats del pilot Marc Colomer i del futbolista Samuel Eto'o.

La primera cara que Martorell va plasmar i que apareix en aquest llibre com un dels protagonistes, però també com a autor del pròleg, és la de l'exministre i divulgador científic Eduard Punset.

Rita Martorell. Retratista de l'ànima s'estructura sobre les localitzacions de Barcelona, Estrasburg, Marbella i Madrid, que la porten a mostrar la seva visió expressionista de les cares de personatges coneguts vinculats a cadascun d'aquells llocs.

Del segon d'aquests apartats és el retrat del primer president de la Xunta de Galícia, Gerardo Fernández Albor, o dels exministres Fernando Morán i Abel Matutes.

La coneguda com jet set marbellí és la protagonista del capítol dedicat a aquest racó ple de nobles i habituals de les revistes de famosos com Sandra de Hohenlohe o María de Salamanca. Personatges que al llarg de molts anys van protagonitzar totes les portades de la premsa del cor.

A Madrid, política i economia es donen la mà amb personatges com Francisco de Borbón i Fernando Fernández Tapias, fins a acabar amb el retrat de Baltasar Garzón, que entrevista Rita Martorell per conèixer el seu procés de creació.

Un total de vint anys que Martorell tanca amb aquesta publicació, que va partir de l'exposició del mateix nom organitzada aquest passat 2016 per l'Ajuntament de Marbella, que es va presentar al Centre Cultural Cortijo Miraflores.