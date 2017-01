Un total de 303 novel·les opten avui a guanyar el Premi Nadal

Un total de 303 novel·les opten a la 73a edició del Premi Nadal, que s'atorgarà aquesta nit a Barcelona juntament amb el Premi Josep Pla de prosa en català en la tradicional vetllada literària de la nit del dia de Reis, que obre l'any literari. Segons ha informat l'editorial convocant, Destino, la majoria de les obres presentades procedeix de diferents punts de la geografia espanyola, majoritàriament de Madrid (26), Barcelona (16), València (16), Sevilla (9), Màlaga (6), Saragossa (6), Múrcia (6), Osca (5) i Valladolid (5).

També s'han rebut nombroses novel·les procedents d'altres països europeus i americans, com l'Argentina, Àustria, Bèlgica, Colòmbia, Xile, els Estats Units, França, Itàlia, el Marroc, Mèxic, Perú, Puerto Rico, el Regne Unit, Singapur, Suïssa i l'Uruguai.

«Un any més, les obres presentades reflecteixen la riquesa de registres del gènere novel·lístic, que abraça des del relat intimista fins a la novel·la negra, passant per les propostes de tall històric o amb accent social, i amb l'exigència literària característica del premi», va explicar ahir l'organització. El jurat del Premi Nadal de Novel·la està format en aquesta ocasió per Germán Gullón, Lorenzo Silva, Clara Sánchez, Andrés Trapiello i Emilio Rosales.

En la mateixa vetllada s'atorgarà el 49 Premi Josep Pla de prosa en català, que ha rebut 30 manuscrits, que procedeixen pràcticament de tot l'àmbit catalanoparlant. Entre els originals figura tant novel·la històrica com les novel·les ambientades en l'actualitat, les biogràfiques, els dietaris i la prosa memorialística.

El jurat del Josep Pla està format per Genís Sinca, Rosa Cabré, Antoni Pladevall, Àlex Susanna i Glòria Gasch.